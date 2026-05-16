Cangas sin gluten reivindica la importancia de la dieta para los celiacos: "Para ellos comer sin gluten no es una moda"
"El mayor reto es lograr financiación porque la dieta sin gluten es entre tres y cuatro veces más cara que la con gluten", señala el gastroenterólogo pediátrico en el HUCA, Santiago Jiménez
Cangas ha celebrado el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca, que se conmemora cada 16 de mayo, de la mejor manera posible: abriendo la octava edición de las Jornadas Cangas sin Gluten. La cita, que nació hace una década y solo paró por culpa de la pandemia, comenzó hoy con un plantel científico de lujo y una reivindicación clara en torno a la necesidad de ayudar a los celiacos para financiar los productos sin gluten, su verdadera medicina.
"El reto mayor es lograr financiación. Los celiacos no comen sin gluten por moda y la dieta sin gluten es entre tres y cuatro veces más cara que la con gluten. No hay ningún tipo de ayuda como existe en otras enfermedades crónicas como la diabetes o el asma y, para los enfermos celiacos, su medicación es comer sin gluten", señaló gastroenterólogo pediátrico en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Santiago Jiménez.
Por su parte, Álvaro García, reumatólogo del Hospital Universitario del Tajo, considera clave "la concienciación sobre la dieta libre de gluten". Considera importante que los celiacos dispongan de opciones de alimentación "que sean accesibles y que no sea prohibitivo o no suponga una mella económica a las personas con celiaquía". Añade, Jiménez: "Falta información, que la gente sepa que no es una moda, que es una enfermedad".
"Una maravilla"
Junto a los doctores Santiago Jiménez y Álvaro García también intervino la dietista nutricionista especializada en inmunonutrición y patología digestiva, Paula Barros. Los tres hablaron durante toda la mañana ante una abarrotada casa de cultura, donde hubo gente de las más variadas procedencias. Y es que Cangas, añaden, ya suena fuera de Asturias. "Ya saben que hay un pueblo en Asturias que es el pueblo sin gluten, tiene esa fama y eso es positivo", señala Santiago Jiménez, que aplaude el esfuerzo de Cangas para consolidarse como destino sin gluten. "Lo de Cangas es una pasada y debería ser a nivel nacional porque muchos pacientes celiacos no pueden comer fuera de casa y que vengas a un pueblo en el que un gran porcentaje de los restaurantes lo hacen bien y te puedas fiar es una maravilla. Está siendo muy inteligente por parte de Cangas promocionar eso", añadió.
"Cangas es un destino estupendo, se está trabajando de forma muy concienzuda y práctica para formar a la gente, empoderaros para que puedan tomar decisiones acertadas y propias que cuadren con su estilo de vida. Me parece impresionante el esfuerzo a nivel restauración para adaptarse y ponerse en el mapa", añadió Álvaro García.
Cangas del Narcea cumple una década de historia con el programa "más completo de su historia". Tras la sesión formativa en la casa de cultura la actividad se trasladó por la tarde a la plaza del Ayuntamiento donde se celebra el mercado artesano sin gluten. Allí también tienen lugar las degustaciones, que se prolongan hasta el domingo.
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