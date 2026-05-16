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Estudiantes del IES Cangas del Narcea presentan en Lisboa un proyecto para recuperar oficios tradicionales

Los ganadores del Bootcamp, organizado por la Fundación EDP en Cangas del Narcea en febrero, asistieron al encuentro ibérico donde presentaron su iniciativa

Los estudiantes del IES Cangas del Narcea presentando su propuesta en Lisboa.

Los estudiantes del IES Cangas del Narcea presentando su propuesta en Lisboa.

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

Un grupo de estudiantes del IES Cangas del Narcea participó esta semana en el primer encuentro ibérico de la Escuela de la Energía, celebrado en el MAAT Central de Lisboa y organizado por la Fundación EDP. El evento reunió a cerca de un centenar de jóvenes de secundaria de Portugal y Asturias para compartir proyectos centrados en la sostenibilidad y el desarrollo de iniciativas con impacto social y ambiental.

El grupo de alumnos cangueses que asistió al encuentro fue el ganador del Bootcamp celebrado en Cangas del Narcea el pasado mes de febrero y presentaron el trabajo que realizaron entonces, una propuesta basada en diseñar una ruta turística por distintos pueblos del concejo para dar a conocer oficios tradicionales de la zona.

El proyecto busca contribuir a recuperar actividades como la fabricación de madreñas, la cerámica o la apicultura, con el objetivo de generar oportunidades de futuro para el territorio.

La iniciativa forma parte de la Escuela de la Energía, un programa educativo impulsado por la Fundación EDP para sensibilizar a la comunidad educativa sobre sostenibilidad, fomentar el pensamiento crítico y promover comportamientos más responsables.

Durante el encuentro en Lisboa, los jóvenes participantes compartieron experiencias y participaron en talleres de comunicación y liderazgo, actividades de networking y una visita al MAAT.

La directora de la Fundación EDP, Vanda Martins, destacó durante el acto que “los jóvenes son agentes de cambio” y subrayó que este tipo de iniciativas buscan fomentar “el desarrollo de jóvenes cada vez más implicados en la construcción de una sociedad más sostenible e inclusiva”.

Los participantes señalaron además que el encuentro les permitió crear conexiones, compartir ideas y reflexionar sobre cómo construir comunidades más sostenibles e inclusivas.

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En el Bootcamp de Cangas del Narcea, impulsado por la Fundación EDP, participaron 50 estudiantes de cuarto de ESO. Se trató del primer programa intensivo celebrado por la Escuela de la Energía en España.

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