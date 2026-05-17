El parador de Corias, escenario de un espectacular rally de regularidad con coches clásicos
Medio centenar de vehículos se sumaron a esta cita que recorrió unos 400 kilómetros del Occidente, desde Cangas a Luarca
El parador de Corias fue el escenario elegido por el VII Rally de San Isidro de regularidad clásica, una cita organizada apor el Automóvil Club del Noroeste en el que han participado casi medio centenar de vehículos. Llegados desde diferentes puntos de España y hasta de Inglaterra, durante el fin de semana, los participantes han recorrido unos cuatrocientos kilómetros del Occidente.
El rally partió del parador cangués y los participantes hicieron tres paradas especiales en Luarca, Somao y Salas. De los 400 kilómetros recorridos, cien de ellos estuvieron cronometrados en dieciséis tramos. La clasificación general sitúa como ganadores a la pareja formada por Marcos García y Lole Sánchez de Mora a bordo de un Alfa Romeo 2000 GTV.
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