"Estamos quemados y desesperados": el hartazgo de los habitantes del Suroccidente por unas carreteras "cada vez peores"

"Estamos quemados, aburridos, desesperados, es una vergüenza que cada año que pasa estamos peor, cada vez que hay elecciones llegan las promesas, pero luego no se hace nada". Así de contundente es el tinetense Manuel Fernández, actualmente jubilado, pero que fue durante 10 años transportista y durante otros 30 comercial, por lo que le tocó recorrer a diario las carreteras del Suroccidente y asistir a la promesa incumplida de la llegada de la autovía A-63 a Tineo.

Recuerda que cuando en 2010 se decidió paralizar las obras de la autovía A-63 – tan solo estaba abierto en ese momento el tramo hasta La Doriga – "costó más quitar las grúas y paralizar todos los trabajos que terminarla". No fue hasta diciembre de 2017 cuando se inauguró el tramo a Cornellana y en la actualidad se sigue esperando por su conclusión hasta Salas, retrasado por el gran argayo ocurrido en Casazorrina ya en abril de 2021.

Piedras en la carretera

Si mira hacia Cangas del Narcea, donde está el hospital comarcal del Suroccidente y se centralizan algunos servicios administrativos, la comunicación aún es peor. "El Corredor del Narcea (carretera AS-15) es un atraso, es un peligro constante, donde menos te lo esperas te encuentras con piedras en la carretera y la solución que nos dan es poner límites de velocidad y rayas continuas, nunca sabes cuándo vas a llegar", denuncia. Para él la solución es clara: la autovía tendría que llegar hasta Cangas del Narcea evitando toda la zona de argayos.

La peligrosidad y el miedo a los argayos es lo que preocupa a los conductores habituales de la AS-15. El tiempo que se tarda en recorrerla pasa a un segundo plano, cuando surge el temor a sufrir un accidente. Así lo ve una médica ovetense que trabaja en el hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. Le gustó la dinámica de trabajo en el centro hospitalario comarcal y no quiso cambiarlo por causa de la carretera, pero reconoce que "es un peligro" y que en muchas ocasiones opta por dar el rodeo por Salas y Tineo.

Señala que tras el incendio de principios de abril, que afectó a la ladera de la AS-15 antes de la zona conocida como Calabazos (Tineo), y con la aparición de las lluvias, la carretera se convirtió en "intransitable". A ello suma que todavía hay un semáforo para dar paso alternativo en el lugar donde se produjo el argayo que en febrero cortó la vía de forma total.

Llamadas al 112

"Prácticamente cada mañana tengo que llamar al 112 para informar de piedras en la calzada", asegura. Precisamente, en 2024 ella misma sufrió el reventón de una rueda de su coche por causa de unas piedras que no pudo esquivar al encontrarse con tráfico en el otro carril. Inició una reclamación a la Consejería de Movilidad a través de su seguro, pero se la denegaron. "Al final muchos compañeros optan por ir a otros comarcales porque hay autovía y es una pena", lamenta esta doctora.

Coincide en el análisis un taxista tinetense que prefiere no identificarse. Para él, ver finalizada la autovía al menos hasta La Espina ya sería un avance para viajar a Oviedo porque "para quienes estamos en carretera todo el día no es lo mismo en tiempo ni en seguridad". Un viaje que prefiere, a pesar de que no haya aún conexión por autovía, al de ir a Cangas del Narcea. "Si coges un camión delante tardas tanto en llegar a Cangas del Narcea como a Oviedo, no hay donde adelantar", explica. Añade, además, la peligrosidad que también ve en el Corredor del Narcea. "Cuando llueve aumenta la asistencia de los seguros porque caen piedras continuamente, es muy peligrosa y cada vez más la gente opta por venir por Tineo y evitarla en días de lluvia", asegura.

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Este malestar ciudadano de quienes viven y trabajan en el Suroccidente de Asturias lo está canalizando la plataforma ciudadana "El suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas" que convocará una gran manifestación en Cangas del Narcea para próximas fechas, con un paro simbólico de la actividad empresarial durante una hora. Su objetivo es reclamar avances en la autovía A-63 y una solución para el Corredor del Narcea, las principales vías de comunicación del Suroccidente asturiano.