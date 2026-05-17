Los raperos "Deze y Deneka" se imponen en la primera semifinal del FestiAmas, celebrada en Cangas del Narcea

Los raperos asturianos "Deze y Deneka" se han impuesto en la primera semifinal del FestiAmas, que se celebró este sábado en el Teatro Toreno, de Cangas del Narcea. El certamen, que busca poner en valor la creación musical asturiana, recaló en el concejo cangués con una propuesta variada. Al citado dúo, los últimos en actuar, les acompañó Leo Maravilla, Yako! y Roca Pintada.

Finalmente el dúo musical independiente de rap y hip-hop se llevó la primera semifinal. Los dos raperos actuaron en compañía de DJ Condado, aliado del grupo y encargado de la producción musical.

Foto de familia de los participantes en la primera semifinal con la concejala canguesa Carmen Rodríguez. / Festi Amas

El Festival FestiAmas recibió un total de 201 candidaturas para la presente edición. La organización seleccionó veintiocho bandas, que serán las protagonistas de las diferentes semifinales. La primera viajó al Suroccidente, pero la próxima parada será el 23 de mayo en Mieres. El 30 de mayo será la tercera, en Llanes; el 13 de junio, en Laviana; el 27 de junio se trasladará a Pravia; el 4 de julio tendrá lugar en Castrillón y la última será el 25 de julio en Valdés.

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La final del evento será en septiembre en Oviedo y en el marco de las fiestas de San Mateo. Este proyecto, con una trayectoria de catorce años, busca impulsar la música hecha en Asturias.