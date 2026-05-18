La Cofradía del Vino de Cangas lleva la tradición vitivinícola canguesa al capítulo del Tortu en Oviedo
La entidad participó en el desfile por el centro de la ciudad junto a otras cofradías gastronómicas y culturales
La Cofradía del Vino de Cangas participó este fin de semana en la celebración del segundo capítulo de la Cofradía del Tortu, celebrado en Oviedo, en una cita que sirvió para promocionar Cangas del Narcea y la tradición vitivinícola del suroccidente asturiano.
La cofradía canguesa tomó parte en el gran capítulo organizado por la Cofradía del Tortu, un acto conducido por la presentadora Cecilia Iglesias, en el que se dio la bienvenida a cuatro nuevos cofrades. Los nuevos integrantes recibieron su chaquetilla de manos de Maximino Rodríguez, cofrade mayor de la entidad organizadora. Además, durante la ceremonia también fueron nombrados nuevos embajadores de la cofradía.
Tras el acto institucional, las distintas cofradías participantes desfilaron por el centro de Oviedo hasta la calle Gascona, en una marcha que reunió a representantes de numerosas entidades gastronómicas y culturales de Asturias y otras comunidades.
Junto a la Cofradía del Vino de Cangas participaron también la Cofradía del Desarme, Doña Gontrodo, los siceratores de Nava, la Cofradía del Sabadiego de Noreña, la Cofradía del Arroz con Leche de Cabranes, la Cofradía de los Quesos y la del Gamonéu, la Cofradía de les Fabes de Villaviciosa, la Cofradía de los Nabos de Morcín y la cofradía cántabra de Liébana, entre otras.
Desde la Cofradía del Vino de Cangas destacan la importancia de acudir a este tipo de encuentros para seguir difundiendo la cultura del vino de Cangas y reforzar los lazos entre cofradías gastronómicas, llevando el nombre de Cangas del Narcea y sus vinos a diferentes puntos del territorio.
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