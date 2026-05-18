"Comer sin gluten no significa que tenga que ser aburrido", señala el cocinero madrileño Borja Martín-Palomino en el cierre de Cangas sin Gluten

El cocinero madrileño y celiaco Borja Martín-Palomino llegó ayer a Cangas del Narcea dispuesto a demostrar que "comer sin gluten no significa que tenga que ser aburrido". Si el diagnóstico de celiaquía supone ya de por sí un cambio para cualquiera, para un chef, la revolución es aún mayor y, por eso, Martín-Palomino se fijó el reto de aprovechar su profesión para ayudar y hacer la vida "un pelín más fácil a los celiacos". La celiaquía le hizo descubrir el concejo cangués y este año ha debutado en el programa de Cangas sin Gluten con una demostración de cocina con guiño especial a Asturias que puso el broche de oro a la octava edición.

"Han sido, sin duda, las mejores jornadas de la historia de Cangas sin Gluten", celebra la concejalala concejala de Asuntos Sociales, Igualdad y Festejos del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Alba García . Considera que el "éxito" de esta edición "ha sido la combinación maestra de divulgación y ocio, a través de unas jornadas a cargo de grandes profesionales que han dado fuerza al mensaje y, por otro, un programa repleto de actividades para todos los públicos que se completó con un mercado con gran variedad de productos".

Destino ideal

La edil subraya la enorme acogida de los showcooking, con más de doscientas personas abarrotando el patio del Ayuntamiento. "Las jornadas Cangas sin Gluten se consolidan como referencia nacional y vuelven a poner en el mapa de España a Cangas del Narcea como destino ideal para los celíacos", concluye la edil. Con ella coincide Lorena García, responsable de Celicidad, la firma que colabora en este proyecto. "Era una edición especial porque se cumplían diez años del inicio del proyecto (la pandemia obligó a parar dos años, por eso van ocho ediciones) y creo que han quedado bien celebrados", subraya, al tiempo que destaca la afluencia de gente de todos los puntos del país.

El plato fuerte del sábado fue la jornada técnica que contó con la participación de los médicos Álvaro García y Santiago Jiménez y la dietista nutricionista Paula Barros. Sin embargo, el domingo la cocina fue protagonista. Abrieron boca Olga Álvarez y Ana Llano, con una demostración de cocina tradicional ligada al festival de Ecoturismo "En peligro de extinción". Ellas cocinaron rapas y frixuelos que gustaron mucho.

"Alivio"

Tras Álvarez y Llano tocó el turno al cocinero invitado, Borja Martín-Palomino, de 38 años y diagnosticado hace 12 años. Autor del libro "Cocina sin gluten. Recetas para triunfar" y jefe de cocina en el "Kitchen Club" aplaudió el trabajo realizado en Cangas con la red Cangas sin gluten. "Cuando un celiaco sale a comer fuera tiene que planificarlo todo mucho, no se puede improvisar. Por eso, lo que ofrece Cangas es un paraíso porque tienes mucha oferta segura y eso es un alivio", subraya.

En este sentido, anima a sus colegas de profesión a dar el paso y ofrecer propuestas para celiacos. "Muchos lo ven como una complicación y tienen miedo a meter la pata. Es verdad que para hacerlo mal, mejor no hacerlo porque juegas con la salud de los demás, pero si quieres ofrecer una carta sin gluten hay muchas formas de lograr ayuda. Es un trabajo que no es rápido y requiere mucha limpieza y concienciación dle personal. En general, requiere mucho compromiso", apunta.

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Atendió a LA NUEVA ESPAÑA antes de subirse al escenario para hacer dos propuestas: un torto de maíz con pollo, cebolla encurtida en sidra y cilatro y un crujiente de parmesano con cabrales, compota de pera y cebollino. "Quería hacer un guiño a Asturias porque me han acogido muy bien", señala. Lo hizo y triunfó.