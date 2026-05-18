Derrota del Narcea frente al Codema: los de Cangas se quedan sin poder disputar el play-off de ascenso

La temporada ha finalizado para el Narcea con mal sabor de boca. La derrota 4-1 frente al Codema en su campo, El Claret, en Gijón, pone fin a una buena campaña del equipo, que se ha quedado a las puertas de colarse en el play-off de ascenso.

El partido de este domingo comenzó con mucha disputa entre los dos equipos. El Codema, a pesar de no jugarse nada, realizó un buen partido poniendo las cosas difíciles a los cangueses, en un campo en el que históricamente nunca han ganado. A pesar de ello, en el primer tiempo no hubo goles.

“En el primer tiempo salimos conformes, tuvimos tres ocasiones muy claras, pero sabíamos que había dificultades”, señala el entrenador del Narcea, Andrés Linde, que apuntó que incluso en el segundo tiempo comenzaron bien. “Pero en una acción nos ganaron un balón y metió un golazo por la escuadra”, resume Linde.

Fue obra de Juan Granda, en el minuto 54, poco después, en el 69, Miguel Arias marcaría el segundo para el Codema.

El único gol del Narcea llegó en el minuto 86, con José Uría, y a punto estuvo de lograr el empate. “Al final el resultado tampoco refleja lo que pasó en el partido, porque fueron todos para adelante y nos encontramos con cuatro jugadores contra el portero solo en dos ocasiones y nos hicieron dos goles”, describe el entrenador del Narcea. Unos goles que marcó Adrián Suárez en el minuto 88 y en el 90+1.

“El equipo está bastante fastidiado anímicamente, pero no vamos a hablar de fracaso ni mucho menos, porque el balance general es que la campaña no ha sido mala”, analiza Andrés Linde, que recuerda que los primeros tres cuartos de Liga fueron “muy buenos”, llegando a tener opciones de luchar por la Liga y estando muy lejos del sexto puesto en la clasificación.

Por ese trabajo de toda la temporada se muestra “muy orgulloso”, porque considera que el equipo “lo ha dado todo”. No obstante, pide disculpas a la afición por si puede sentirse decepcionada.

Noticias relacionadas

Continuidad del entrenador

Ahora toca pasar a un periodo de análisis y reflexión, y que la directiva tome decisiones sobre el equipo. Por su parte, Andrés Linde baraja la idea de no continuar como entrenador del primer equipo, después de tres años al frente. “Fui jugador del Narcea desde los 10 años y llevo 26 años entrenando equipos, así que yo quiero lo mejor para el Narcea, por eso ahora toca escuchar al socio y ver que es lo que hay que dar al equipo para construir lo mejor y dar al socio lo que se merece”, argumenta.