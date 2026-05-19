El bosque de Muniellos se convierte en arte contemporáneo: la propuesta artística de Ros Boisier llega a Cangas del Narcea

La artista Ros Boisier propone una nueva forma de mirar el bosque de Muniellos. Alejarse de la imagen panorámica habitual, detenerse en los detalles y cuestionar la propia percepción son algunas de las claves de la exposición "Muniellos", que puede visitarse desde este lunes en la Casa de Cultura Palacio de Omaña de Cangas del Narcea, en una muestra comisariada por Leo Simoes y que se enmarca en la celebración de la XVII Sumana de las L.letras Asturianas, organizada por el Servicio de Normalización Llingüística del Ayuntamiento cangués. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 29 de mayo.

El proyecto nace de una investigación artística desarrollada por Ros Boisier en torno a las formas de representación del paisaje natural a través de la fotografía y el audiovisual. "Para mí, el bosque de Muniellos también representa un espacio de recogimiento, silencio y observación; un lugar donde la experiencia de transitar y escuchar el entorno se convierte en una forma de conocimiento y descubrimiento personal", explica la artista.

La creadora partió de una pregunta inicial: "¿Qué podía aportar yo a la visión que ya se tiene del bosque?". Eso le hizo huir de planos generales y en color, que son las imágenes más difundidas de la reserva natural integral de Muniellos. Por ello, decidió construir una propuesta diferente, basada en la experimentación técnica y conceptual.

Fotografías de gran formato

Entre las piezas más llamativas de la exposición destacan varias fotografías de gran formato, de un metro por metro y medio, realizadas a partir de imágenes verticales de árboles del bosque sometidas a un proceso de impresión y escaneado repetido varias veces. "La imagen se expande de tal manera que lo que finalmente está reproducido son blanco y negro y una trama de puntos", señala Boisier.

La intención, explica, es provocar distintas experiencias visuales según la distancia desde la que se observe la obra. "Si tú te acercas a la imagen vas a ver una trama y puntos, pero si te alejas ves la imagen. Me interesaba jugar con las distancias, proponer un aproximarse y un alejarse". Para la artista, esa experiencia guarda relación con la propia vivencia del bosque: "A veces tenemos una visión demasiado panorámica de las cosas, pero cuando uno se aproxima y se detiene empiezan a surgir otros bosques".

Audiovisual en la exposición de Ros Boisier en Cangas del Narcea. / R. D. Á.

La exposición incluye también pequeñas piezas horizontales en las que el efecto es el contrario. "Quería que la persona se aproximara a la imagen pequeña y entonces viera un plano general", explica.

Otro de los ejes del proyecto es el audiovisual, donde Boisier experimenta con el tiempo fílmico eliminando fragmentos de la grabación. "Al sustraer imágenes del tiempo continuo se altera el movimiento", apunta. El resultado es una percepción "entrecortada" que invita al espectador a preguntarse qué está viendo y por qué. La pieza sonora del vídeo fue creada por el músico Carlos Ojeda.

El uso del blanco y negro responde también a esa búsqueda de nuevas miradas. "Ya tenemos la experiencia visual en color, ¿para qué seguir replicando lo que ya puede ver el ojo?", plantea la artista, que resume así el objetivo de la muestra: "Hay muchas maneras de ver el bosque. Mi intención es generar ese cuestionamiento y esa extrañeza de poder ver las cosas de distintas maneras".

Teatro y música en directo

La exposición da inicio a una semana cargada de actividades que tendrá teatro, música en directo y un homenaje a una vecina del concejo.

El martes 19, a las 12.00 horas, se podrá disfrutar de la obra de teatro "Tía Miseria", de Covennant Producciones, en el teatro Toreno. La cita teatral del miércoles será a las 10.30 horas, con "Coses rares", del grupo de teatro del colegio público Felechosa, una cita dirigida a los escolares del concejo cangués.

El jueves y el viernes será el momento de llenar el teatro Toreno de música, a partir de las 20.00 horas. Primero con un concierto del grupo "Cerezal" que presenta "Vérsica, un cuentu poéticu", y cierra la semana el concierto de "Buir", con Vero Rubio, Ambás y Pepín de Muñalén.

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El cierre de la semana será en Vegameoro (Veigaimiedru), a las 12.00 horas, donde se rendirá homenaje a la vecina Lola’i Caballero, por su papel en la transmisión de la tradición oral asturiana, convirtiéndose en una colaboradora habitual del Servicio de Normalización Llingüística y sus campañas.