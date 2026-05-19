Cangas del Narcea ya tiene el cartel de sus fiestas: la imagen pone el foco en el instante más esperado
La ilustradora canguesa Ana Álvarez gana por cuarto año consecutivo el concurso que convoca la Comisión de Festejos con una obra protagonizada por la Virgen del Carmen
Las fiestas del Carmen y la Magdalena de Cangas del Narcea ya tienen cartel anunciador. La Comisión de Festejos de Cangas del Narcea (CO.FE.CA) ha dado a conocer el fallo del concurso y la propuesta ganadora vuelve a ser, por cuarto año consecutivo, la presentada por la joven ilustradora canguesa Ana Álvarez Rodríguez.
Para este año, la creadora ha optado por dar protagonismo a la Virgen del Carmen en el momento de la Descarga. En la imagen se puede ver a la Virgen en el centro del Puente Romano seguida por la procesión y en el cielo el estallido de la esperada Descarga del 16 de julio. La perspectiva permite recrear también la capilla del Carmen y el barrio de Ambasaguas, epicentro de las fiestas.
Ana Álvarez se muestra "orgullosa y emocionada" por lograr que sus ilustraciones sigan siendo las elegidas por el jurado para promocionar las fiestas canguesas. Detalla que en esta ocasión optó por "una estética pictórica, abrazando la tradición donde intento captar ese sentimiento tan fuerte por estas fiestas".
La concejala de Festejos, Alba García, destaca que el cartel refleja "un momento especial para los cangueses, cargado de detalles que nos hacen revivir la Descarga y, además, emplea una técnica muy colorida que anima al disfrute de los festejos". Además, resalta de la ilustradora que ha conseguido volver a "emocionar con su estilo y su forma de entender las fiestas" al jurado.
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