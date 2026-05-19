El Suroccidente ya tiene fecha para volver a movilizarse y reclamar unas carreteras dignas: será el jueves 11 de junio en Cangas del Narcea
El colectivo que demanda mejoras en las vías de la comarca celebrará también una reunión informativa el próximo lunes en Tineo
La plataforma "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas" ya ha puesto fecha para la gran movilización comarcal en la que exigir mejoras en las carreteras de la comarca. Será el jueves 11 de junio en Cangas del Narcea. Además, se plantea un paro comercial de una hora, entre las 12.00 y las 13.00 horas, en señal de protesta por la situación de un territorio que se siente injustamente tratado.
Esta movilización se acordó en la reunión celebrada hace unos días en la capital canguesa y que llenó la casa de cultura. En el encuentro se puso de manifiesto que la movilización busca ejercer presión para que haya avances claros en la Autovía de La Espina y también soluciones "a la peligrosidad del Corredor del Narcea", la principal vía de comunicación del Suroccidente. Además, dejaron claro que las infraestructuras viarias tienen un gran impacto en otros aspectos como la sanidad, la educación, la seguridad o el futuro del territorio.
La plataforma no solo ha desvelado la fecha de la movilización, sino que también acaba de convocar una nueva reunión informativa sobre el estado de las carreteras. En este caso, se celebrará en Tineo el próximo lunes 25 de mayo a las 20.30 horas.
Cabe recordar que la primera gran movilización del colectivo fue en febrero de 2022 en Casazorrina (Salas). Fue la reacción ciudadana al grave desprendimiento registrado a finales de 2021 en Tineo, en pleno corredor del Narcea, y que acabó con la vida de una vecina de Allande, causando una profunda conmoción en todo el territorio.
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