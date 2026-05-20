Cangas del Narcea refuerza el reciclaje con la colocación de nuevos contenedores y puntos soterrados: “Queremos lograr una villa más limpia, atractiva y sostenible”
El nuevo sistema de recogida de residuos con cubos “quita y pon” impulsa la instalación de nueve baterías de depósitos para vidrio, papel y envases
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea está reforzando los puntos de reciclaje de basura en la villa y también en la zona rural. Este año el Consistorio ha comenzado una reorganización del sistema de recogida de basura con el objetivo de incentivar el reciclaje en la población y dar una visión más limpia de la villa. Para ello, el primer paso fue eliminar del centro urbano los grandes contenedores de color verde destinados a residuos genéricos, en su lugar se ha implantado una recogida con cubos de "quita y pon", que se colocan en las calles durante la tarde-noche del domingo al viernes.
Este nuevo sistema ha mostrado la necesidad de crear más puntos de reciclaje en la villa, por lo que el Ayuntamiento acaba de instalar nueve baterías de contenedores para facilitar reciclar papel, vidrio y envases. Se han situado cuatro en la calle Uría, avenida del Acebo, Cuesta de la Vega, La Veguetina, calle Clarín y el Fuejo.
El edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, explica que uno de los objetivos del nuevo sistema de recogida de residuos es, precisamente, incrementar la tasa del reciclaje en el concejo, que estaba siendo de las más bajas de Asturias. "Con su puesta en marcha detectamos zonas donde la infraestructura era insuficiente y, por ello, se están instalando estas baterías de contenedores que ya están operativas en algunos puntos", detalla.
Además, el proyecto incluye dotar al centro urbano de cuatro puntos de reciclaje soterrados, que se localizarán dos en la calle Uría, uno en Cuesta de la Vega y otro en el barrio de Santa Bárbara. El concejal detalla que las obras para llevarlo a cabo se iniciarán próximamente y supondrán una inversión de 70.000 euros. Unas obras que buscan continuar avanzando en la recogida selectiva "para lograr una villa más limpia y atractiva, además de comprometida con la sostenibilidad", enfatiza Menéndez.
Un reciclaje que también se busca extender a los pueblos del concejo. Por ahora, la concejalía señala que atendiendo a las demandas detectadas se instalarán contenedores verdes para reciclaje de vidrio en los pueblos de Portiella, Tebongo, Antrago y Las Mestas.
Se trata de pueblos en los que hay actividad hostelera, porque lo que existe una demanda de este tipo de reciclaje de vidrio. "Con esta medida pretendemos facilitar la actividad al sector y continuar ampliando el servicio más allá de la villa", subraya el concejal.
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