Cangas del Narcea reivindica el asturiano con teatro, música y un homenaje a los transmisores de la tradición oral

Cangas del Narcea se encuentra inmersa en la celebración de la XVII Sumana de las L.letras Asturianas, organizada por el Servicio de Normalización Llingüística del Ayuntamiento cangués. El objetivo de la iniciativa es acercar propuestas culturales en asturiano a los vecinos del concejo, siendo este miércoles el turno de los escolares con la celebración de la tradicional “xunta d’escolinos cona l.lingua”.

La actividad propuesta consistió en asistir a una obra de teatro interpretada también por escolares, en este caso del colegio público Felechosa. El grupo de teatro del propio centro educativo representó sobre las tablas del teatro Toreno la obra “Coses rares”, en la que abordan la temática del eclipse total de sol que podrá disfrutarse el próximo 12 de agosto al atardecer. A la representación asistieron prácticamente todos los colegios del municipio con alumnado de Infantil y Primaria.

Escolares en el teatro Toreno antes de la función. / D. Álvarez

El teatro dará paso el jueves y el viernes a la música con los conciertos de “Cerezal”, que presenta “Vérsica, un cuentu poéticu”, y de “Buir”, con Vero Rubio, Ambás y Pepín de Muñalén, ambos programados a las 20.00 horas.

El cierre de la semana tendrá lugar el domingo en Vegameoro (Veigaimiedru), a las 12.00 horas, donde se rendirá homenaje a la vecina Lola’i Caballero por su papel en la transmisión de la tradición oral, convirtiéndose en una colaboradora habitual del Servicio de Normalización Llingüística y de sus campañas.

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“Con la Sumana de las L.letras buscamos llegar a todos los grupos de edad con una programación de calidad en asturiano; el objetivo es dignificar el producto cultural en asturiano”, destaca la responsable del Servicio de Normalización Llingüística, Mónica Rodríguez, que subraya además la importancia del acto de clausura por reconocer “a las personas que nos transmiten en casa el idioma, personas mayores que son las que permiten que esté vivo”.