Premio al talento literario de los escolares de Cangas del Narcea: 242 participantes y ocho ganadores
La librería canguesa Treito celebra la entrega de premios de su concurso literario dirigido a estudiantes del Suroccidente este jueves en su espacio cultural
El espacio cultural de la librería Treito, en Cangas del Narcea, volverá a convertirse esta semana en punto de encuentro para los jóvenes amantes de la escritura con la entrega de premios de su concurso de cuentos escolares, un certamen que este año reunió 242 relatos procedentes de centros educativos del Suroccidente asturiano. El acto se celebrará el jueves 21 de mayo, a las 19.00 horas, en el espacio cultural de la librería, donde los ganadores tendrán además la oportunidad de leer públicamente sus trabajos.
La iniciativa, ya consolidada entre los escolares de la comarca, se organiza por categorías de edad —6-7, 8-9, 10-11 y 12-13 años— y busca fomentar la creatividad y el gusto por la lectura y la escritura entre los más pequeños. La convocatoria se hizo llegar a todos los centros educativos de Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo, aunque en esta edición todos los premiados pertenecen a colegios de Cangas del Narcea.
El jurado, integrado por la profesora de Lengua y Literatura Amalia Fernández y el maestro jubilado José Luis Rodríguez Mera, fue el encargado de seleccionar los mejores relatos de entre los más de dos centenares de cuentos presentados. El requisito que deben cumplir es centrarse en la temática propuesta por la librería que este año ha elegido “el respeto y la importancia de los profesores en nuestras vidas”.
En la categoría de 6-7 años resultaron ganadores Laura Rodríguez Menéndez, alumna del CRA Cibea, con el relato "Mariano", y Ainhoa Rodríguez, del colegio Bruelles, autora de "Un colegio mágico".
Entre los participantes de 8-9 años fueron distinguidos Lucas Álvarez, del colegio Alejandro Casona, por "La luz que encendía cada mañana", y Ainara Fernández, del CRA Cibea, con "El proyecto del huerto del colegio".
En la categoría de 10-11 años, el jurado premió "Lecciones que no están en un libro", de Mª Paz Sittner, alumna del colegio Maestro Casanova, así como "El rincón del respeto", escrito por Enma Fernández, del mismo centro.
Por último, en 12-13 años, los relatos seleccionados fueron "El niño que aprendió a escuchar", de Asiya Arhoun, del colegio Alejandro Casanova, y "La búsqueda del tesoro", de Alba, alumna del Maestro Casanova.
Todos los ganadores recibirán una bolsa de regalos con libros y un vale para realizar compras en la librería organizadora.
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