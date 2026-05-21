El IES Cangas del Narcea entrega 208 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer recaudados en un mercadillo solidario
La iniciativa, impulsada por el Aula de Emprendimiento, busca fomentar entre el alumnado valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso social
El IES Cangas del Narcea entregó un cheque solidario de 208 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), cantidad recaudada durante el mercadillo benéfico celebrado el pasado 30 de abril durante la hora del recreo y organizado por alumnado y profesorado de Formación Profesional del centro educativo.
La iniciativa partió del Aula de Emprendimiento, implantada recientemente en el instituto, y contó con la colaboración de distintos sectores de la comunidad educativa, que participaron activamente en el desarrollo de la actividad. El objetivo de la actividad era poner en práctica un proyecto emprendedor. De este modo, organizaron una empresa con fines solidarios, en la que los estudiantes crearon todos los objetos puestos a la venta con éxito durante el desarrollo de un recreo, en el que se logró recaudar los más de doscientos euros donados.
La entrega del cheque corrió a cargo del director del centro, Adrián González Menéndez, y lo recibió Irene Menéndez, al frente de la delegación canguesa de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
Desde el instituto destacan que, “más allá de la cuantía económica recaudada, el objetivo principal de la actividad era vincular el aprendizaje diario del alumnado con valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso social”.
Además, tras este primer contacto, ambas entidades estudian la posibilidad de impulsar nuevas actividades formativas y otras iniciativas conjuntas que podrían integrarse en el programa de acción tutorial del centro en próximos cursos.
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