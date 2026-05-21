Narcenatur consolida su recuperación y crece: 120 expositores y nuevas competiciones para su 26ª edición

Narcenatur, la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza de Cangas del Narcea llega a su vigesimosexta edición, la segunda desde su recuperación en el recinto ferial, con cerca de 120 expositores procedentes de diferentes puntos del país, destacando una amplia mayoría de profesionales de la caza, la pesca y la naturaleza. Además, casi un 20 por ciento de los expositores llegarán a Narcenatur por primera vez, que se celebrará 5 al 7 de junio en el recinto ferial de La Imera bajo el lema "Más que una feria".

"Este año tenemos el recinto ferial lleno, el espacio interior estará ocupado por expositores profesionales de la caza, la pesca y la naturaleza, mientras que los dedicados a artesanía, alimentación y otros productos se situarán en una carpa en el exterior, el año pasado entraban todos en el interior", detalla el concejal de Deportes y Caza, Marcial Fernández, que considera que la recuperación de la idea de Narcenatur creada hace más de dos décadas el pasado año fue un éxito al reunir alrededor de 15.000 visitantes y que ahora ratifican al comprobar que "muchos expositores profesionales se pusieron en contacto con nosotros para poder acudir a la feria".

Un momento de la presentación de Narcenatur este miércoles en el recinto ferial de la Imera. / D. Álvarez

Como novedades, por primera vez en su historia, Narcenatur acogerá la final del Campeonato de Asturias de San Huberto, una de las grandes citas de la caza que decidirá la representación asturiana en la cita nacional. También se estrenará el Concurso Monográfico Nacional de Mastín Español, organizado por la Asociación Española del Perro Mastín Español (AEPME). Dos nuevas competiciones que se unen a las habituales vinculadas a la feria: el concurso de tiro al plato organizado por el club de tiro "La Pólvora", el de perros de rastro de la Sociedad de Cazadores "El Narcea", y el de pesca, de la asociación de pescadores "El Banzao".

Para el acto de inauguración de la feria, el día 5 de junio, está reservado el descubrimiento de un ejemplar de oso pardo cantábrico disecado. Se trata del bautizado "Oso Rubio de Xedré", una pieza única cedida a la organización por la Asociación Fayéu de Xedré, “con la que se pretende concienciar sobre la importancia de la conservación de la naturaleza”.

La feria incluirá un intenso programa de actividades pensadas para todos los públicos: habrá exhibiciones de cetrería, espectáculos ecuestres, demostraciones de corte de tronco o escultura con motosierra, showcooking a cargo del chef David Montes, galería de tiro de aire comprimido, simuladores de caza, espacio de pesca sin muerte.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de subirse a un globo aerostático el domingo, último día de la feria. "Es uno de los grandes atractivos de esta edición, con los que la gente podrá disfrutar de panorámicas únicas, una actividad con la que pretendemos concienciar del inmenso patrimonio natural que da sentido a esta feria y nuestra forma de entender la relación entre el hombre y el entorno", destacó la edil de Turismo, Tania Rodríguez.

Además, la organización ha nombrado dos embajadores de Narcenatur, que en esta edición serán David Fernández y Virginia Caballero. El primero tiene origen asturiano y es un apasionado de las batidas de jabalí con perros de rastro y un gran defensor de la caza tradicional y del mundo rural. Por su parte, Caballero es madrileña y presidenta de la Asociación Española de Perros de Sangre (AEPES), además de ser una cazadora y divulgadora “muy reconocida en las redes sociales”.

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A la presentación de la feria asistió el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, que destacó de la cita que logra poner de relieve "la importancia de tres actividades ligadas al entorno rural como son la caza, la pesca y la naturaleza, que forman parte de la vida cotidiana de las personas que habitan este territorio".