El VIII Concurso de Canción Asturiana “Valle del Narcea” celebra su entrega de premios

El VIII Concurso de Canción Asturiana Valle del Narcea celebra este sábado, 23 de mayo, su gala de entrega de premios en el Teatro Toreno. El acto comenzará a las 19.00 horas y contará con entrada gratuita hasta completar el aforo del recinto, limitado a 200 personas.

Durante la gala se hará entrega de los premios a los ganadores de las distintas categorías del certamen, aunque todos los finalistas recibirán también su correspondiente reconocimiento.

En la modalidad de voz masculina, el “Premio Antón Chicote” será para Esteban Verdeja Martínez, mientras que en voz femenina la distinción recaerá en Lucía Rodríguez Álvarez. El premio en la categoría juvenil será para Marina Carbajosa González y, en nuevas voces, para Guillermo Bravo Fernández, ambos también bajo la denominación “Premio Antón Chicote”.

La modalidad vaqueira reconocerá a María Luisa Martínez, mientras que en la categoría dialogada los premiados serán Alicia Villanueva Megido y Carlos Velasco Montes.

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El jurado calificador estuvo integrado por María del Rosario González Martínez y Francisco Martín Holgado. Además, el gaitero oficial durante el certamen fue Ramón García Sánchez. Los presentadores de la gala serán Miguel Fernández Pérez y Alejandro Fernández García.