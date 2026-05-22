La Banda de Música de Cangas del Narcea celebra su tradicional Concierto de Primavera
El recital se celebrará el domingo 24 de mayo de 2026, a las 13.30 horas, bajo la dirección de Iván Rodríguez y con Daniel Fernández Rodríguez como solista
La Banda de Música de Cangas del Narcea celebrará el próximo domingo 24 de mayo de 2026 su tradicional Concierto de Primavera, una cita ya consolidada dentro de la agenda cultural del concejo y que tendrá lugar en el Teatro Toreno a partir de las 13.30 horas.
El recital estará dirigido por Iván Rodríguez y contará además con la participación como solista de Daniel Fernández Rodríguez.
El concierto está organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Música de Cangas del Narcea, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento cangués.
La actuación reunirá a la formación musical canguesa en un programa pensado para celebrar la llegada de la primavera a través de diferentes piezas interpretadas por la banda, en una cita abierta al público y dirigida tanto a vecinos como a aficionados a la música.
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