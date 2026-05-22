El concurso de cuentos infantiles de la librería canguesa Treito llevará el nombre de José Luis Rodríguez Mera: como jurado del certamen ha leído unos 4.000 cuentos durante 17 años

El concurso de cuentos infantiles que promueve la librería Treito, de Cangas del Narcea, adoptará el nombre de “José Luis Rodríguez Mera” en su próxima convocatoria en reconocimiento a la implicación con el certamen del maestro, actualmente jubilado. Desde el inicio de esta propuesta dirigida a escolares de los concejos del Suroccidente, que ha celebrado este año su edición número 17, Rodríguez Mera ejerció de jurado para elegir los mejores cuentos del alrededor de 300 que responden a la convocatoria.

El pequeño acto de homenaje y el anuncio del cambio del nombre del certamen se produjo la tarde de este jueves, al final del acto de entrega de los galardones a los ganadores de esta edición, quienes también tuvieron la oportunidad de leer en público sus textos.

La encargada de hacerlo público fue la también profesora y jurado del concurso, Amalia Fernández, que hizo hincapié en que poner el nombre de una persona un certamen es “reconocerle que merece estar siempre presente”. Además, le agradeció su forma de estar presente: “Con generosidad, paciencia y disposición constante a colaborar, a animar iniciativas culturales, a apoyar actividades que enriquezcan la vida de los más pequeños y también de Cangas”.

El homenajeado reconoce que fue toda “una sorpresa que no me esperaba, me hace especial ilusión que el concurso lleve mi nombre”. Calcula que a lo largo de las 17 ediciones del certamen ha podido leer unos 4.000 cuentos.

Una lectura que le ha permitido observar cómo van cambiando las generaciones y reconoce que a través de los escritos nota “una evolución del pensamiento y de la manera de enfocar la vida” de los pequeños escritores. En concreto, percibe que tienen “una mente más abierta a recibir toda la información que les llega y con ello se ve cómo crean más mundos imaginarios que son capaces de llevarlos a la realidad”, describe.

También está percibiendo en los últimos años que hay más presencia de relatos que de cuentos, en el sentido de que cada vez observa que llegan más historias que pueden estar reflejando vivencias propias del autor tanto a nivel escolar como familiar.

En la convocatoria del concurso de este año, el tema elegido para proponer a los participantes fue “el respeto y la importancia de los profesores en nuestras vidas”. Rodríguez Mera indica que una buena parte de los jóvenes escritores se decantaron por incidir en la parte del respeto y encontraron propuestas tan originales como la creación de un rincón del respeto o unas plantas que se marchitaban cuando se producían faltas de respeto en clase y que lucían sus mejores colores cuando había un ambiente cordial.

El certamen recibió 242 cuentos de diferentes colegios del Suroccidente, que incluye los concejos de Cangas del Narcea, Allande, Tineo, Ibias y Degaña, de ellos ocho fueron los elegidos como los mejores de la edición, coincidiendo que todos pertenecen a colegios del concejo cangués.

En la categoría de 6-7 años resultaron ganadores Laura Rodríguez Menéndez, alumna del CRA Cibea, con el relato "Mariano", y Ainhoa Rodríguez, del colegio Bruelles, autora de "Un colegio mágico".

Entre los participantes de 8-9 años fueron distinguidos Lucas Álvarez, del colegio Alejandro Casona, por "La luz que encendía cada mañana", y Ainara Fernández, del CRA Cibea, con "El proyecto del huerto del colegio".

En la categoría de 10-11 años, el jurado premió "Lecciones que no están en un libro", de Mª Paz Sittner, alumna del colegio Maestro Casanova, así como "El rincón del respeto", escrito por Enma Fernández, del mismo centro.

Por último, en 12-13 años, los relatos seleccionados fueron "El niño que aprendió a escuchar", de Asiya Arhoun, del colegio Alejandro Casanova, y "La búsqueda del tesoro", de Alba, alumna del Maestro Casanova.

Noticias relacionadas

Todos los ganadores recibieron una bolsa de regalos con libros y un vale para realizar compras en la librería organizadora.