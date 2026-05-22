La XXX Copa del Narcea con Perros de Rastro reunirá a cerca de 150 perros en El Acebo

La XXX Copa del Narcea con Perros de Rastro, que se celebra el próximo sábado 6 de junio, coincidiendo con la celebración de la feria Narcenatur, la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza, en Cangas del Narcea, está a punto de cerrar sus inscripciones, que ya superan los 130 participantes. La competición, que desde hace seis años se dedica a la memoria de Vítaro Tandes, está centrada en la modalidad de jabalí, y se desarrolla en el entorno del Santuario del Acebo a partir de las 9.00 horas.

La organización corre a cargo de la Sociedad de Cazadores El Narcea, responsable de la gestión del Coto Regional de Caza de Cangas del Narcea, uno de los más extensos del Principado. Su presidente, Francisco Cuétara, avanza una alta participación: “Creo que vamos a tener otra vez 150 perros por lo menos, porque ya hay más de 130 inscritos”, señala. “Lo justo sería rondar los 140 o 145 participantes, para poder organizar cuatro campos con unos 35 o 36 perros en cada uno, lo que hace que la prueba sea más ágil”. Los participantes llegar desde distintos puntos de Asturias y de España.

En cuanto a los premios, el certamen establece una decena en metálico. En la clasificación general, el primer puesto recibirá 1.000 euros y trofeo, además de un lote de productos, seguido del segundo clasificado con 600 euros y trofeo, el tercero con 500 euros y trofeo, el cuarto con 400 euros y trofeo y el quinto con 300 euros y trofeo.

En la categoría de socios de la Sociedad de Cazadores El Narcea, el primer premio será de 300 euros y trofeo, el segundo de 250 euros y trofeo, el tercero de 200 euros y trofeo, mientras que el cuarto y quinto puestos recibirán reconocimientos especiales de clasificación.

Además, la organización destaca que todos los participantes obtendrán premio, reforzando así el carácter participativo de la prueba.

Francisco Cuétara presidente de la Sociedad de Cazadores "El Narcea". / D. Álvarez

Más allá de la competición, Cuétara subraya el ambiente que rodea a esta cita anual. “Lo especial es el carácter humano que tenemos aquí. Son muchos años haciéndolo y la gente de Cangas del Narcea nos ayuda muchísimo”, afirma. De este modo, reconoce que pueden “ofrecer buenos premios y una comida típica de la zona, y eso hace que a la gente que le gusta el perro se reserve este día para venir a Cangas y disfrutar”.

El presidente de la sociedad cinegética también pone en valor el arraigo de la actividad en el concejo, que se mantiene casi todo el año. Aunque las batidas de jabalí han finalizado, explica que ya están en marcha los recechos de corzo y que apenas existe interrupción en el calendario cinegético a excepción de los meses de julio y agosto debido al calor.

Cuétara también pone el foco en el relevo generacional y en la vinculación de los más jóvenes con la actividad cinegética. “A pesar de que ahora hay menos gente en los pueblos, hay muchos niños y niñas que cazan en Cangas”, asegura. En su opinión, iniciativas como las que se desarrollan durante la feria como la demostración ante los escolares de cómo trabajan los perros de rastro ayudan a dar a conocer la caza. Además, destaca que desde la sociedad buscan transmitir valores ligados “al compañerismo, la convivencia y el cuidado del entorno”.

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En este sentido, recuerda que desde la sociedad reservan una partida económica para dedicar a trabajos de conservación del entorno y mejoras en los montes y accesos. “Vamos por los pueblos haciendo limpiezas, desbroces o arreglando pistas que luego utilizan los vecinos. Creemos que la caza puede aportar desarrollo económico y también humano”, concluye el presidente de la sociedad de cazadores.