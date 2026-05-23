Las obras toman la calle Clarín de Cangas para renovar el saneamiento y soterrar el cableado

Las obras de renovación de la red de saneamiento de la calle Clarín de Cangas del Narcea llevan varias semanas en desarrollo. Estos días se puede ver casi la totalidad de la calle en tierra, donde se va avanzando por tramos en la actualización de la red, así como el soterramiento de los cables eléctricos.

La intervención cuenta con una inversión de 331.415 euros y busca dar solución a un problema de fugas y averías constantes que se daban en una red que ya contaba con más de 35 años de antigüedad.

La actuación está incluida en el programa de mantenimiento acordado por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea con la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en la prórroga del contrato, que será la encargada de llevar a cabo los trabajos de renovación.

En concreto, la obra consistirá en una renovación de la red de abastecimiento y saneamiento, que incluye la ejecución de nuevas acometidas, así como la instalación de bocas de riego. Se aprovecha también para el soterramiento del cableado de los edificios. Por último, se llevará a cabo la reposición tanto del pavimento de las aceras como del asfalto.

Noticias relacionadas

Los trabajos comenzaron a principios de mayo y tienen un plazo de ejecución de tres meses. Durante este periodo de tiempo, se está reorganizando el tráfico en las calles afectadas en función del desarrollo de la obra para garantizar el acceso tanto peatonal como rodado.