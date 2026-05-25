Cangas del Narcea reúne a distintos especialistas para abordar los retos de la salud mental en las zonas rurales

El Hospital Carmen y Severo Ochoa y el Centro de Salud Mental de Cangas del Narcea organizan una jornada centrada en la salud mental en el medio rural, para el próximo 12 de junio. Se trata un encuentro que reunirá en la Casa de Cultura de Cangas del Narcea a profesionales sanitarios, expertos en antropología y representantes del tercer sector para reflexionar sobre los retos específicos de la atención emocional y psicológica fuera de los entornos urbanos.

La cita abordará la influencia de la ruralidad en la atención sanitaria y en el bienestar emocional de la población, así como iniciativas y experiencias desarrolladas en diferentes territorios. El comité organizador destaca la necesidad de analizar cómo las características del medio rural condicionan tanto las intervenciones profesionales como los programas de salud mental comunitaria.

La programación arrancará a las 9.30 horas con una primera mesa dedicada a iniciativas y perspectivas desde el ámbito sanitario, coordinada por Ana María Testa Allonca. Entre las ponencias figuran “Acompañamiento al final de la vida en el domicilio”, impartida por Estefanía García Palacio y Enrique Caicoya García-Comas, integrantes del Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos del Área II Suroccidente.

También se presentará la experiencia de “Intervención Comunitaria en Salud Mental en el Medio Rural”, a cargo de María Ramos Blanco, enfermera especialista en salud mental y supervisora de la AGC de Arriondas, y de Sibille Tonnissen Hoppe, terapeuta ocupacional del Área III Oriente-Arriondas.

La psicóloga clínica Lourdes Martín Santos ofrecerá además una ponencia sobre la evaluación del modelo de atención comunitaria en salud mental en el contexto rural de Zamora.

La segunda mesa de la jornada estará centrada en la antropología aplicada al medio rural y contará con la participación de la historiadora y antropóloga Fe Santoveña Zapatero; el doctor en Antropología Roberto González Quevedo; y Juaco López Álvarez, arqueólogo, etnógrafo y director del Muséu del Pueblu d'Asturies.

La programación continuará por la tarde, a partir de las 15.00 horas, con la conferencia “Una perspectiva antropológica de la ruralidad”, impartida por Adolfo García Martínez, doctor en Antropología y profesor de la UNED Asturias.

La jornada concluirá con una mesa dedicada a iniciativas impulsadas desde el tercer sector y las instituciones públicas no sanitarias, coordinada por Lara Hernández Ramos. En ella se expondrá el programa “AbrazArte”, presentado por José Antonio Labra Pérez, coordinador de Rompiendo Distancias y profesor de la Universidad de Oviedo; la experiencia “Cultura para sanar en comunidad”, a cargo de Karina Rocha Currás, trabajadora social y cofundadora de Lareira Social; y el programa de voluntariado intergeneracional “A Carón”, presentado por Juan Francisco Picallo Marcote, voluntario; y Vanesa Fernández Vila, coordinadora de Desenvolvemento Organizativo de FEAFES Galicia.

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La inscripción para participar en la jornada tiene un coste de 25 euros e incluye asistencia, pausa café, almuerzo de trabajo y certificado.