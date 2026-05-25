Industria autoriza las esperadas labores de mantenimiento para el interior de la mina de Vega de Rengos: los trabajos reforzarán la ventilación y habilitarán una salida de emergencia

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha autorizado a la empresa TYC Narcea la ejecución de un proyecto de mantenimiento orientado a reforzar las condiciones de seguridad en la explotación minera de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, que el pasado mes de noviembre sufrió un hundimiento que causó la muerte de dos mineros.

Fuentes de consejería detallan que la actuación se limita a la mejora de la ventilación y a la habilitación de una salida de emergencia alternativa en el taller experimental MS 01, como medida para garantizar "unas condiciones seguras de trabajo en el interior". Además, hacen hincapié en que la autorización no contempla, en ningún caso, labores de extracción de carbón.

El permiso que otorga el Principado de Asturias establece un plazo de cuatro meses para el desarrollo de los trabajos. Una vez finalizados, desde consejería detallan que el procedimiento a seguir por la empresa será el de comunicar la conclusión de las labores al Servicio de Minas y se les exigirá aportar una certificación técnica sobre su correcta realización. Además, añaden que el Servicio de Minas inspeccionará la instalación y emitirá el correspondiente informe de seguridad antes de considerar cualquier solicitud de reanudación de la explotación.

La consejería subraya que la prioridad es "la seguridad y el cumplimiento estricto de la normativa minera aplicable".

Foto de archivo de la reunión que mantuvo el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, el pasado 18 de marzo con representantes de la propiedad y de la dirección facultativa de TYC Narcea. / Gobierno Asturias

Empresa y trabajadores llevaban esperando por esta autorización desde el mes de enero, cuando se confirmó que se iban a aprobar los trabajos, que buscan asegurar la zona de la mina que sufrió el hundimiento mortal. La plantilla realizó varias concentraciones en Oviedo para exigir a la consejería que acelerase el trámite, cuyos plazos se iban alargando tras cada reunión.

Ahora, la autorización llega en el momento en el que la empresa ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará al 90 por ciento de la plantilla. Tan solo continuarán vinculados a la empresa 10 trabajadores, que serán los encargados de llevar a cabo las labores mantenimiento aprobadas para desarrollar durante cuatro meses.

"No tenemos detalles sobre las labores que vienen reflejadas en la autorización, ni cuando se iniciarán estos trabajos", señala Carlos Menéndez, representante de los trabajadores. Espera que este martes, durante la reunión para la negociación del ERE reciban información más concreta. Por su parte, seguirán exigiendo a la empresa que aumente el número de trabajadores a conservar en plantilla para afrontar los trabajos. En un inicio se contemplaba que fuesen 17 los que se quedaran fuera del ERE.

También están pendientes de que el Principado saque a información pública el Proyecto de Explotación de la mina, algo que esperaban para este mes de mayo. Así como que el Instituto de Transición Justa (ITJ) indique a la empresa si tiene que devolver o no ayudas por el plan de cierre de la explotación en 2018 de la anterior empresa, respuesta que no llegará antes de tres meses, según los plazos trasladados a los trabajadores por el propio ITJ.

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Ante esta situación de esperas, la plantilla ha decidido volver a Oviedo para hacerse oír. Esta vez lo harán creando una asamblea permanente – si nada lo impide su intención es realizar una acampada – en el paseo de los Álamos del parque San Francisco de Oviedo. Será desde el 1 al 20 de junio, con el objetivo de reivindicar la continuidad del trabajo en la mina y de exigir que se agilice la tramitación del Proyecto de Explotación.