Lola’i Caballero, el aplauso a la memoria viva de las letras asturianas y los cantares de Vegameoro

Vegameoro vivió un acto cargado de emoción con el homenaje a Lola’i Caballero, Lola Martínez, de casa Caballero, en el marco del acto de cierre de la XVII Sumana de las Lletras Asturianas. La cita reunió al pueblo, a familiares y vecinos, que quisieron arropar a una mujer convertida en referente de la memoria oral de Cangas del Narcea.

El acto tuvo un marcado carácter sentimental. No fue solo un reconocimiento institucional, sino también un homenaje nacido "del cariño" de quienes la conocen y valoran todo lo que Lola ha conservado y compartido a lo largo de su vida. A sus 88 años, esta canguesa puede presumir de una memoria privilegiada, "capaz de guardar incontables cantares, romances y palabras antiguas aprendidas desde niña".

Durante el homenaje se destacó precisamente esa generosidad. Mónica Rodríguez, responsable del Servicio de Normalización Llingüística del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, subrayó destacó la participación de los vecinos. "Fue muy emotivo porque estaban todos los vecinos arropando a una mujer como Lola.

La música fue uno de los momentos más especiales de la jornada. El acto se abrió con un concierto en el que participaron también las nietas de Lola, Rosa y Sagrario, que tocaron y cantaron en honor a su abuela. El cierre llegó con un cantar de boda cuyas estrofas fueron adaptadas a la homenajeada, convirtiendo la tradición en un gesto íntimo y colectivo.

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Como recuerdo, se le entregó un pandero grabado con sus aportaciones y con su nombre, Lola’i Caballero, símbolo de una vida dedicada a conservar y compartir la palabra, el canto y la memoria de Vegameoro. Ella, agradeció con pocas palabras y muchas sonrisas: "Estoy muy agradecida", dijo.