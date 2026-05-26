África García vuelve a sus raíces y estará al frente del renacer del hotel Truita: “Cangas del Narcea es el sitio donde quería vivir”

Cangas del Narcea cuenta los días para volver a ver lleno de vida el hotel Truita. El emblemático edificio que ideó el reconocido arquitecto cangués José Gómez del Collado (Cangas del Narcea, 1910 - 1995), a mediados del siglo pasado. El próximo 5 de junio está prevista su reapertura después de una exigente obra de rehabilitación llevada a cabo por su propietario y también constructor, David Ávarez, de Construcciones Adralés. Al frente de su gestión estará África García, una canguesa nacida en Madrid, que hace cuatro años decidió trasladarse a vivir a Cangas del Narcea con la idea de asentarse, un objetivo que ve cumplido con el surgimiento de este proyecto.

Antes de llegar a Cangas del Narcea había estado trabajando una década en el sector hotelero en París. Su último trabajo allí fue al frente de un hotel de cinco estrellas que con la llegada de la pandemia cerró. "Estuve dos años esperando por la reapertura y al final hubo un despido colectivo, eso me dio la oportunidad perfecta para venir a Cangas del Narcea, donde nunca había vivido, pero donde sabía que quería vivir", cuenta África García.

Nació en Madrid, pero tanto su familia materna como paterna tienen sus raíces en Cangas del Narcea, un lugar que había visitado con frecuencia a lo largo de su vida en periodos de vacaciones. "Para mí Cangas siempre fue mi refugio, el sitio donde era feliz y donde tenía a mis amigos, así que cuando tuve la posibilidad no dudé, tenía claro que quería volver a España y no a una ciudad como Madrid", relata.

Se lanzó a la aventura de volver al lugar donde tenía sus raíces familiares sin trabajo ni expectativas y comenzó a formarse en costura con la idea de emprender con un taller. Pero en medio del proceso conoció el proyecto de rehabilitación y apertura del hotel Truita y se presentó a David Álvarez para ofrecerse a gestionar el alojamiento.

"Fue una oportunidad inesperada encontrar este trabajo en Cangas, porque puedo dedicarme a mi profesión en el sitio en el que quiero estar; me apasionan los hoteles y el trato con los clientes, así que estoy deseando empezar", confiesa.

Además de recibir a los clientes, la gerente también tiene ganas de que el hotel Truita abra sus puertas para poder mostrar el resultado final de la reforma de este edificio histórico con tanto significado para Cangas del Narcea. En 2001 había sufrido un voraz incendio del que solo lograron salvarse las gruesas paredes de piedra que lo caracterizan.

"Tengo ganas de mostrar el producto y la experiencia de alojarse en el Truita, estudié Historia del Arte, así que para mí es maravilloso poder trabajar en un edificio histórico, creado por Gómez del Collado y con inspiración en Gean Arp", subraya García, que asegura que el hotel lo tiene todo para ella: "Mezcla mi pasión por el arte, por mi profesión y el poder estar en el sitio en el que quiero vivir".

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El hotel, con 27 habitaciones, tiene en previsión llegar a crear unos siete puestos de trabajo, que pueden variar en función de la temporada. Desde la propiedad destacan que las expectativas son buenas y tiene demanda. "Hay fechas en las que ya sabemos que estará completo", enfatizan.