Cangas del Narcea celebra la diversidad cultural poniendo el foco en la emigración

Cangas del Narcea está celebrando los actos de la Semana de la Diversidad Cultural, que se alargará hasta el 31 de mayo con una programación centrada en la figura del emigrante y en la realidad de las personas que llegan hoy a la villa en busca de una nueva oportunidad. La iniciativa, que alcanza su segunda edición, combinará actividades culturales, educativas e intergeneracionales para fomentar la convivencia, el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad.

La concejala de Servicios Sociales, Alba García, explicó que en esta edición han querido “poner el foco en las personas que dejaron atrás su lugar de origen en busca de nuevas oportunidades”. La edil considera que “mirar también a nuestra propia historia migratoria nos ayuda a contar con más herramientas y sensibilidad para favorecer la convivencia y la integración de quienes ahora llegan a nuestra tierra”.

Una actividad clave de la programación será la jornada gastronómica intercultural “Sabores y saberes” con la que se clausurará la semana. Se desarrollará el domingo 31, a partir de las 13.00 horas, en la plaza La Oliva. Se trata de un encuentro gastronómico intercultural en el que la cocina se convierte en un punto de unión entre culturas y un homenaje a las historias de vida que acompañan cada recorrido migratorio

“Sabores y Saberes ha sido un éxito que nos ha permitido a todos compartir y disfrutar en su pasada edición, acercando la cultura de cada país a nuestros vecinos que demuestran una vez más que la sociedad canguesa es inclusiva y generosa”, ensalza Alba García.

No obstante, durante toda semana se desarrollarán actividades. Comenzó este lunes con un encuentro en la radio local. Este martes tendrá lugar una actuación musical y teatral homenaje al emigrante, prevista para las 20.00 horas en el Teatro Toreno.

El miércoles 27 se celebrará la proyección de la película infantil sobre migración “Un viaje patas arriba”, a las 18.00 horas también en el Teatro Toreno.

Las actividades continuarán el jueves 28 con un cuentacuentos infantil y taller de manualidades, desde las 18.00 horas en la Ludoteca Municipal.

El viernes 29 se desarrollarán actividades del Plan de Infancia Municipal en la carpa instalada en la Plaza de la Oliva. La participación para jóvenes de entre 12 y 18 años será de 16.30 a 18.00 horas, mientras que el turno para niños de 8 a 12 años se celebrará entre las 18.00 y las 19.30 horas.

Noticias relacionadas

Además, del 25 al 29 de mayo, la Casa de Cultura acogerá una exposición de dibujos y relatos en la que colaboran alumnos de varios colegios del concejo y usuarios del Centro de Día.