Cangas del Narcea ya tiene pregonero infantil para sus fiestas: Martín Menéndez, de tan solo 9 años y aficionado escribir

Martín Menéndez Gutiérrez tiene tan solo nueve años y entre sus aficiones se encuentra la de escribir. Crea historias e incluso las ilustra con dibujos tanto para él como para compartir con sus amigos. Esa pasión por la escritura le ha ayudado a ser nombrado pregonero infantil de las fiestas del Carmen y la Magdalena de Cangas del Narcea. Un título que se consigue enviando un texto original al concurso “El saluda de los más pequeños”, que promueve la Comisión de Festejos (COFECA) y que está dirigido a los menores de entre 6 y 12 años.

Con mucha emoción recibió la noticia de haber sido el seleccionado para saludar desde el balcón del Ayuntamiento a todos los cangueses. Un honor que compartirá con la pregonera de este año, la científica canguesa Carmen Martínez. Sabe que se encuentra ante una “experiencia única” para un cangués, la de poder formar parte de las personas que dan el pistoletazo de salida a las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento, lo que le permitirá tener una visión privilegiada sobre la multitud que se reúne en la plaza para dar inicio a las fiestas y también de la primera tirada de voladores de las fiestas.

El joven cangués, estudiante de cuarto de Primaria del colegio Alejandro Casona, reconoce que no se esperaba ganar el concurso y se muestra nervioso y emocionado por la oportunidad de tener un papel destacado en las fiestas. De hecho, valora que la comisión de festejos tenga en cuenta a los más pequeños y los deje participar activamente de los festejos.

En este sentido, él ya tiene en mente involucrarse más en la celebración de las fiestas, que, hasta ahora, por su temprana edad, las ha vivido de forma familiar. Su objetivo es poder formar parte de una de las peñas de la pólvora de las fiestas, parte indispensable de los festejos cangueses. En su caso, le gustaría ser integrante de “La Carcasa”, grupo al que pertenecen algunos de sus amigos.

Martín Menéndez Gutiérrez afronta el reto de ser pregonero infantil de las fiestas con mucha ilusión y siendo consciente de que tendrá la suerte de disfrutar de una singular vivencia que sabe que muy poca gente tiene la oportunidad de vivir.

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Además del honor acompañar al pregonero oficial en el balcón del Ayuntamiento el próximo 14 de julio, el ganador del concurso recibe un incentivo económico de 100 euros para gastar en material escolar y de ocio.