El Festival Brasas del Narcea convierte a Cangas en capital nacional de la parrilla: el Prao del Molín reunirá a los mejores parrilleros de España

Cangas del Narcea acogerá la tercera edición del Festival Brasas del Narcea el próximo 20 de junio en el Prao del Molín. Una cita gastronómica en la que se enmarca la celebración de la final del III Concurso Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana, cuyas semifinales ya están en marcha.

El desarrollo de la final se convierte en todo un espectáculo, ya que las propuestas seleccionadas como finalistas serán elaboradas desde cero en directo en los sets de cocina que se instalarán en el Prao del Molín. Todo ello bajo la atenta mirada del jurado técnico y el jurado degustación. En concreto, la dirección técnica del certamen correrá a cargo del chef y director de Gastronome 360, Juan Pozuelo. Además, seis cocineros formarán parte del jurado que degustará las parrilladas, entre ellos Íñigo Urrechu, Sergio Fernández o el cangués Pepe Ron.

El dictamen final del jurado tendrá en cuenta tanto la realización técnica de la parrillada, su presentación (emplatado), el manejo de las brasas, el trinchado, el sabor, la calidad, el punto de cocción, la temperatura interior del producto y los acompañamientos, entre otros parámetros.

José Luis Fontaniella durante su intevención. Al lado, Nacho Sandoval. / R. D. Á.

Una vez finalizado el concurso, el festival continuará con una parrillada popular cuya preparación corre a cargo de la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea. Se sentarán a la mesa 800 comensales que degustarán un menú a base de Ternera Asturiana, chosco IGP Tineo y vino D.O. Cangas, miel y pan de Cangas, así como quesos y yogures asturianos. Además, para la noche se ha reservado un espectáculo de drones para llenar de luz y color el cielo cangués.

"Si existe un atractivo que se pueda disfrutar los 365 días del año en Cangas del Narcea es nuestra gastronomía. Desde el primer momento hemos apostado por esta cita, porque creemos que es un escaparate ideal para seguir creciendo", señaló el presidente de la Junta Local de Hostelería, José Manuel García, durante la presentación del evento este martes en el restaurante Urrechu de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

García añadió además que el domingo, tras el festival, se podrá degustar la hamburguesa "Burger Brasas Fest", una creación de los restauradores cangueses para esta cita que marida los productos gastronómicos presentes en el festival.

Los actos relacionados con el Festival Brasas del Narcea ya comenzarán el 19 de junio con la apertura del market de productos agroalimentarios de Cangas del Narcea y Sabor a Málaga, con quien el festival se hermanó el año pasado. Además, la inauguración oficial tendrá como evento central el showcooking de ternera a la estaca que será elaborado por el maestro parrillero David Montes.

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, recordó durante la presentación que esta cita nació para "promocionar la gastronomía poniendo el foco en la importante actividad ganadera del concejo, donde más de medio millar de ganaderías de la raza Asturiana de los Valles producen la carne con más calidad de Europa, destacando por su ternura, su jugosidad y su alto valor nutritivo". También asistió Elena Cebada, gerente de la IGP Ternera Asturiana, quien reiteró la profesionalidad del sector ganadero y la excelencia del producto que protagoniza el festival.

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La presentación corrió a cargo de los impulsores del festival: Nacho Sandoval, promotor del evento, y el chef Íñigo Urrechu.