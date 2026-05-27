Fin de semana cultural en Cangas: cine premiado y concierto en el Teatro Toreno

El Teatro Toreno de Cangas del Narcea acogerá este fin de semana dos citas culturales dirigidas a públicos de todas las edades: cine de animación inclusivo y música en directo.

La programación arrancará el viernes, 29 de mayo, a las 18.00 horas, con la proyección de la película de animación “Little Amélie”, dentro del circuito de la Laboral Cinemateca Ambulante. La cinta, dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang, llega avalada por importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio del Público al Mejor Film Europeo en el Festival de San Sebastián 2025, además de nominaciones a los Oscar, Globos de Oro, BAFTA y César en la categoría de animación.

La proyección se realizará además en una sesión inclusiva, con condiciones adaptadas de luz y sonido para facilitar la asistencia de personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista). La entrada será libre hasta completar aforo.

La actividad cultural continuará el sábado, 30 de mayo, a las 20.00 horas, también en el Teatro Toreno, con el concierto del grupo "The Duet", formado por la mezzosoprano Carolina Laurentiu y la pianista Cristina Zabaleta.

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La actuación se enmarca dentro de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y ofrecerá al público una propuesta musical centrada en la voz y el piano.