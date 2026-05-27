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Fin de semana cultural en Cangas: cine premiado y concierto en el Teatro Toreno

La programación incluye la proyección de “Little Amélie” y la actuación de "The Duet"

Recital del guitarrista cangués Pablo Menéndez durante al celebración de la Semana Cultural en el teatro Toreno.

Recital del guitarrista cangués Pablo Menéndez durante al celebración de la Semana Cultural en el teatro Toreno.

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

El Teatro Toreno de Cangas del Narcea acogerá este fin de semana dos citas culturales dirigidas a públicos de todas las edades: cine de animación inclusivo y música en directo.

La programación arrancará el viernes, 29 de mayo, a las 18.00 horas, con la proyección de la película de animación “Little Amélie”, dentro del circuito de la Laboral Cinemateca Ambulante. La cinta, dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang, llega avalada por importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio del Público al Mejor Film Europeo en el Festival de San Sebastián 2025, además de nominaciones a los Oscar, Globos de Oro, BAFTA y César en la categoría de animación.

La proyección se realizará además en una sesión inclusiva, con condiciones adaptadas de luz y sonido para facilitar la asistencia de personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista). La entrada será libre hasta completar aforo.

La actividad cultural continuará el sábado, 30 de mayo, a las 20.00 horas, también en el Teatro Toreno, con el concierto del grupo "The Duet", formado por la mezzosoprano Carolina Laurentiu y la pianista Cristina Zabaleta.

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La actuación se enmarca dentro de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y ofrecerá al público una propuesta musical centrada en la voz y el piano.

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