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Cangas del Narcea abre el plazo de matrícula de su Escuela Municipal de Música

El centro ofrece clases de música y movimiento, variedad de instrumentos, baile tradicional y canto pop rock

Actuación de alumnos de la Escuela Municipal de Música en el auditorio del IES Cangas del Narcea.

Actuación de alumnos de la Escuela Municipal de Música en el auditorio del IES Cangas del Narcea.

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

La Escuela Municipal de Música de Cangas del Narcea está a punto de abrir su matrícula para el curso 2026/2027. El plazo de inscripción estará disponible del 1 al 15 de junio.

La oferta formativa incluye disciplinas como música y movimiento, piano, guitarra, violín, viola, flauta, clarinete, saxofón y trompeta, además de baile tradicional, gaita, tambor y percusión tradicional. También se impartirán clases de acordeón diatónico, canto pop rock, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y ukelele.

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Las inscripciones podrán entregarse en la Casa Municipal de Cultura “Palacio Omaña”, en horario de 10.00 a 13.00 horas. Asimismo, las personas interesadas pueden solicitar información a través del correo electrónico culturacn@ayto-cnarcea.es.

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