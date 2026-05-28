Cangas del Narcea abre el plazo de matrícula de su Escuela Municipal de Música
El centro ofrece clases de música y movimiento, variedad de instrumentos, baile tradicional y canto pop rock
La Escuela Municipal de Música de Cangas del Narcea está a punto de abrir su matrícula para el curso 2026/2027. El plazo de inscripción estará disponible del 1 al 15 de junio.
La oferta formativa incluye disciplinas como música y movimiento, piano, guitarra, violín, viola, flauta, clarinete, saxofón y trompeta, además de baile tradicional, gaita, tambor y percusión tradicional. También se impartirán clases de acordeón diatónico, canto pop rock, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y ukelele.
Las inscripciones podrán entregarse en la Casa Municipal de Cultura “Palacio Omaña”, en horario de 10.00 a 13.00 horas. Asimismo, las personas interesadas pueden solicitar información a través del correo electrónico culturacn@ayto-cnarcea.es.
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