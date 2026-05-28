Cangas del Narcea pone fin a años de baches en el acceso a Villategil, Morzó y Labayos: “La carretera ya no tenía reparación”

En los pueblos de Villategil, Morzó y Labayos, en Cangas del Narcea, cuentan los días para ver el inicio de las obras de pavimentación de su carretera, cuyo estado está “tan degradado que no tenía reparación alguna”, señalan desde el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que incluyó está actuación dentro de su Plan de Rescate de Infraestructuras Rurales.

La obra ya ha sido adjudicada a una empresa, con un presupuesto de 253.868,83 euros, por lo que es cuestión de semanas que comiencen los trabajos en ella, que correrán a cargo de la empresa ARPOSA S. L. y cuentan con un plazo de ejecución de dos meses.

La actuación comenzará con una limpieza y desbroce de todo el trazado, que incluye las obras de drenaje para garantizar su pleno funcionamiento. De hecho, el concejal de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, detalla que, tras la revisión realizada por los técnicos, se detectó “una serie de daños derivados de la falta de mantenimiento en un vial con un tratamiento muy superficial. Se encontró mucho sedimento en las cunetas que impedía la correcta canalización del agua y también abundantes baches”.

El proyecto contempla un escarificado de 500 metros en el acceso a Villategil, donde se levantará por completo el asfalto deteriorado para aplicar la nueva capa de rodadura. Además, el entronque con Morzó se hará con hormigón. “Se realizará una excavación y extendido y compactado de zahorra artificial previo al hormigonado”, se detalla.

Asimismo, en el vial principal, que parte del pueblo de Puenticiella, de la carretera de Leitariegos (AS-213), se realizará una rehabilitación del firme existente. Para ello se aplicará “un triple tratamiento superficial con emulsión asfáltica tras realizar un bacheo previo en los socavones existentes”.

“Con esta actuación pretendemos dignificar el día a día de los vecinos de estos tres núcleos rurales, que ponen en riesgo su seguridad en cada desplazamiento”, afirmó Menéndez, consciente de la necesidad de intervenir en estos viales.

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Esta pavimentación es una de las intervenciones contempladas en el Plan de Rescate de Infraestructuras Rurales promovido por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que contempla una inversión plurianual de más de tres millones de euros.