Gabriela Villalobos lleva a Cangas la tragedia de París de 1572 con su novela “La loba de París”

La escritora Gabriela Villalobos, que firma bajo el seudónimo de Prior O’Brien, presenta esta tarde a las 20.30 horas su novela "La loba de París" en el Espacio Cultural de Librería Treito, en Cangas del Narcea.

La autora, de origen canario y afincada en Cangas desde hace cuatro años, sitúa el núcleo de la obra en la Matanza de San Bartolomé de 1572 en París, considerada una de las mayores masacres de la historia. Ese episodio histórico fue el punto de partida para comenzar a escribir una novela en la que trabajó durante siete años, dos de ellos dedicados exclusivamente a la investigación.

Villalobos señala que el objetivo fue ser fiel a los hechos históricos y retratar con rigor la personalidad de los personajes reales que aparecen en la obra.

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La presentación contará con la participación de Covadonga Muñoz y del historiador Alberto Ramos, que ayudará a adentrarse en los acontecimientos narrados en la novela, así como en el contexto histórico y en cómo era la Europa y la España de aquella época.