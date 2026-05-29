Cangas del Narcea prepara sus colonias urbanas para menores de 3 a 12 años: las inscripciones están a punto de abrirse
La iniciativa se desarrolla en dos turnos, uno en julio y otro en agosto, y es gratuita para las familias
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea vuelve a poner en marcha este verano las colonias urbanas “Esparcer”, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante los meses estivales a través de actividades lúdicas y educativas.
Las inscripciones se abrirán este lunes 1 de junio y estarán disponibles hasta el 17 de junio a través de la página web municipal, www.ayto-cnarcea.es. Las colonias urbanas se desarrollarán en dos turnos: la primera quincena de julio, del 29 de junio al 10 de julio, y la primera quincena de agosto, del 3 al 14 de agosto. En ambos casos, las actividades tendrán lugar de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas.
Las actividades son gratuitas y en las inscripciones se dará prioridad a los menores empadronados en el concejo cangués.
Para detallar toda la información a las familias con niños inscritos, la organización ha fijado reuniones informativas. La reunión para el turno de julio se celebrará el 19 de junio, mientras que la correspondiente al turno de agosto tendrá lugar el 30 de julio.
Además, las personas interesadas en obtener más información pueden dirigirse a la Oficina Joven de Cangas del Narcea, a través del teléfono 985 81 26 17, el número de WhatsApp 684 60 53 31 o el correo electrónico oij@ayto-cnarcea.es.
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