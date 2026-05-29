La creatividad e innovación de Carla Ordás sitúa a Cangas en el mapa de la nueva pastelería: la joven está entre los 100 jóvenes talentos de la gastronomía española
La pastelera canguesa, formada en Aller y vinculada a Manín, recibe el reconocimiento del Basque Culinary Center: “En repostería hay infinidad de posibilidades, se puede hacer todo lo que te imagines”
La pastelera canguesa Carla Ordás Velasco ha sido incluida en la selección de los "100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía 2026", una iniciativa impulsada por el Basque Culinary Center que distingue a jóvenes profesionales llamados a marcar el futuro del sector gastronómico. La edición de este año se dio a conocer este lunes, consolidando a la repostera asturiana como una de las voces emergentes más prometedoras de la pastelería nacional. Para Ordás, el reconocimiento supone obtener "bastante visibilidad" y, sobre todo, la oportunidad de compartir experiencias con otros profesionales jóvenes.
Su historia no responde al camino clásico de la vocación temprana ligada muchas veces a la cocina. Ella misma reconoce que durante el Bachillerato atravesó una etapa de dudas en la que no sabía por qué decantarse. Su idea inicial pasaba por dedicarse al deporte o al cuidado infantil, hasta que apareció una figura decisiva: su abuela. "Me insistió mucho en que hiciera cocina porque iba a tener trabajo sí o sí. Y le hice caso", recuerda.
Sin experiencia previa entre fogones, comenzó a formarse en el IES Valle de Aller, donde cursó el ciclo medio y el superior de Cocina. No fue hasta casi al final de esa etapa cuando la pastelería la atrapó. "En el último año teníamos la asignatura de pastelería y nos mandaron hacer un postre. Tuvimos que investigar y el proceso me gustó mucho", relata. Ahí empezó todo.
Tras pasar por las cocinas de varios restaurantes, llegó su incorporación al equipo de pastelería de la reconocida panadería canguesa Manín, en 2019. Pero después de tres años decidió seguir ampliando horizontes y se trasladó a Barcelona para formarse en la Chocolate Academy. Más tarde pasaría por proyectos ligados a los hermanos Roca Casa Cacao Girona Store y Rocambolesc. "Fue increíble, aprendí muchísimo", afirma.
Aquella etapa también le permitió descubrir algo importante: una comunidad profesional con la que compartir inquietudes. "Hasta entonces no conocía a nadie que se dedicara a esto porque realmente no estudié pastelería. Fui bastante autodidacta", admite.
Después llegarían Ibiza y el hotel de lujo Six Senses, donde continuó perfeccionando su técnica y creatividad. En ese momento recibió su nominación a Pastelera Revelación en Madrid Fusión 2025.
Sin embargo, el regreso a Asturias, a Cangas del Narcea, terminó pesando más y desde hace poco más de un año volvió de nuevo al equipo de Manín. Un lugar en el que reconoce que se siente muy a gusto porque tiene algo que no ha encontrado en otros sitios: libertad para crear. "Alan y Rosalía (al frente de Manín) me dan mucha libertad para hacer lo que quiera y eso se agradece porque es lo que más me gusta. Si no, tengo la sensación de estar estancada y de no avanzar", reconoce agradecida.
Precisamente, en la pastelería encontró el lugar perfecto para dar rienda suelta a su pasión por innovar. Asegura que en ella hay "infinidad de posibilidades, se puede hacer todo lo que te imagines" y, dentro de este campo, con lo que más disfruta trabajando es con el chocolate, nuevamente por la versatilidad que ofrece a la hora de crear.
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
- La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París