Osos, vino, tradición y bosques mágicos en el cierre del Festival de Ecoturismo de Fuentes del Narcea
La propuesta de la asociación de turismo rural llega a su último fin de semana de experiencias con una programación que se desarrolla en los tres concejos de la comarca: Cangas del Narcea, Degaña e Ibias
El Festival de Ecoturismo “En Peligro de Extinción”, organizado por la asociación de turismo rural “Fuentes del Narcea”, llega a su último fin de semana con una programación repleta de experiencias para descubrir y disfrutar Fuentes del Narcea. La cita, que se desarrolla en la Reserva de la Biosfera de Muniellos, invita a vecinos y visitantes a conectar con la naturaleza, la tradición y la identidad del territorio bajo el lema “Ye de casa”.
Durante el 30 y el 31 de mayo, el festival ofrecerá actividades vinculadas al avistamiento de osos y la fauna salvaje, bosques mágicos, la gastronomía tradicional, los rastros del bosque, historia local y al vino de Cangas.
Las experiencias que se podrán disfrutar aún este último fin de semana de festival son “En Tierra de Osos”, este sábado, se trata de una actividad de observación y conocimiento del hábitat osero que tendrá lugar entre las 07.00 y las 10.00 horas en La Chabola de Vallao, en Cangas del Narcea. En Degaña, de 10:30 a 13:30 horas, se desarrollará un paseo guiado por el Bosque Mágico en La Prohída. Para quienes les guste disfrutar de la gastronomía tienen la posibilidad de disfrutar de la propuesta “A Pescal pan”, ligada a la tradición y la gastronomía local que se celebrará de 12.00 a 14.00 horas en el pueblo cangués de La Pescal.
El domingo 31 de mayo arrancará con “El Secreto de las Egagrópilas: Rastros del Bosque”, una actividad para descubrir las huellas y señales de la fauna salvaje, programada de 10.30 a 12.30 horas en Ventanueva, Cangas del Narcea. Posteriormente, de 11.00 a 13.30 horas, está la opción de ir hasta San Antolín de Ibias para realizar la ruta “Senda del Oro – Palloza de San Antolín”, una experiencia que une historia, patrimonio y naturaleza. La última actividad programada dentro del festival será “Un viaje al corazón del Vino de Cangas”, una propuesta enoturística prevista de 11.30 a 13.00 horas en Puenticiella.
Con este último fin de semana de actividades, el Festival de Ecoturismo “En Peligro de Extinción” pone el broche final a un mes dedicado a poner en valor la riqueza natural, cultural y gastronómica de Fuentes del Narcea, apostando por un turismo sostenible y ligado a las raíces del territorio.
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