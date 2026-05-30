Concierto y videoclip cierran el curso del Aula Coral Infantil en el Teatro Toreno de Cangas

El Aula Coral Infantil despedirá el curso el próximo viernes 5 de junio con una jornada cultural en el Teatro Toreno de Cangas del Narcea que combinará música y proyección audiovisual. La actividad arrancará a las 19.15 horas con el concierto “Un mundo en canciones”, protagonizado por los integrantes del aula coral.

El acto estará presentado por Cova de Silva y contará además con la participación del invitado de honor Nacho Fonseca. Además, tendrá la colaboración del Aula de Percusión Tradicional de la Escuela de Música de Cangas del Narcea.

La programación continuará a las 20.15 horas con la proyección del videoclip “El Cañicón”.

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La cita servirá como cierre de curso para el Aula Coral Infantil y reunirá sobre el escenario música, tradición y convivencia en una actividad abierta al público.