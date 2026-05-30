El concurso de vinos “Atlantic”, promovido por la DOP Cangas, entrega sus premios en Pontevedra: la DOP Rías Baixas fue la más premiada de la última edición
Los vinos cangueses estuvieron representados con la bodega Las Danzas, premiada con Medalla de Oro por sus dos tintos con barrica
La sede del Consejo Regulador de la D.O. Rías Baixas, ubicada en Pontevedra, se convirtió en el escenario de la gala de entrega de los premios de la IV edición del Concurso Internacional de Vinos de Influencia Atlántica “Atlantic” (organizado por el Consejo Regulador DOP Cangas y que se desarrolla en Cangas del Narcea). La elección de esta ubicación para celebrar la entrega de los diplomas responde a que la marca de calidad gallega se convirtió en la zona vitivinícola más premiada de esta edición, por lo que la organización quiso reconocerle así “su protagonismo” en el certamen.
Durante el acto se hizo entrega de los diplomas acreditativos a las bodegas distinguidas en las diferentes categorías del certamen. Entre los premiados hubo representación canguesa con la bodega Las Danzas, que recogió dos diplomas por sus Medallas de Oro en la categoría tintos con barrica, para los vinos La Media Vuelta Carrasquín 2024 y La Media Vuelta Verdejo Negro 2024.
“En esta cuarta edición se volvió a reconocer la calidad, singularidad y carácter de los vinos elaborados en territorios de influencia atlántica. El Concurso Atlantic está considerado una plataforma de promoción y visibilidad para este tipo de elaboraciones, con participación de denominaciones y regiones vinícolas de España y otros países europeos”, se destacó desde la DOP canguesa.
En la gala, los premiados estuvieron acompañados por autoridades municipales como el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, la concejala de Festejos, Alba García, y la concejala de Turismo y Cultura, Tania Rodríguez. Desde el Ayuntamiento de Meis acudieron la alcaldesa, Marta Giráldez, y la edil Araceli Maquieira. Además, hubo representación de los consejos reguladores de Rías Baixas, con su secretario Ramón Huidobro, y también diferentes miembros de la DOP Vino de Cangas, entre ellos, su presidente, Adrián Fernández. Asimismo, al evento asistieron miembros de las bodegas, profesionales del sector vitivinícola, integrantes de la cofradía Rías Baixas y catadores.
El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, quiso destacar el trabajo de la denominación canguesa por “poner en valor la autenticidad de los vinos atlánticos”. Además, puso énfasis en la calidad de los vinos cangueses: “Quiero destacar el orgullo de nuestros vinos, unos vinos diferentes de los que presumimos allá donde vamos y con un medallero envidiable”.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
- Siero colocará un 'Pitufo Gruñón' de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias
- Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras