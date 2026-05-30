La Sociedad de Artesanos concede su máxima distinción a una conocida familia de Cangas del Narcea

La Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen, de Cangas del Narcea, entregará su Medalla de oro de este año a la familia Berguño, de Santana, por "la hospitalidad brindada durante tantos años" al colectivo que organiza la popular Descarga. El acto oficial tendrá lugar el próximo 7 de julio coincidiendo con el inicio de la novena en honor a la virgen del Carmen.

La decisión fue adoptada en la reunión de la junta directiva de artesanos, celebrada este pasado viernes. El colectivo señala en sus redes sociales que el acuerdo se tomó por unanimidad para aplaudir el apoyo incondicional de esta familia.

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Cabe explicar que la Sociedad de Artesanos está muy vinculada a Santana, donde celebran cada 22 de julio la jira campestre que pone el broche final a las fiestas del Carmen y la Magdalena. Esta jornada festiva al aire libre, que comienza en el corazón de Cangas con misa y tirada de voladores, se desarrolla en este Alto cangués, a 794 metros de altitud y con espectaculares vistas del concejo.