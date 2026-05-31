Cangas del Narcea rinde homenaje a la diversidad cultural a través de la gastronomía: "Sabores y Saberes" vuelve a triunfar

Cangas del Narcea cerró los actos de la Semana de la Diversidad Cultural con la jornada gastronómica intercultural "Sabores y saberes". "Esta edición ha superado las cifras del año pasado tanto en participación como en afluencia de público, algo que nos anima a seguir trabajando y mejorando cada año", celebra la concejala de Servicios Sociales, Alba García.

Inmigrantes llegados de Colombia, Brasil, Marruecos o Perú se sumaron a la cita ofreciendo a los cangueses la oportunidad de degustar los manjares de sus respectivos países. Por eso, la concejala agradeció su implicación con este proyecto que consiste en compartir "con nosotros un pedacito de su tierra, sus costumbres, su gastronomía y su tiempo".

"Este encuentro nos recuerda la importancia de reconocer y valorar a quienes un día llegaron buscando una oportunidad, un futuro mejor para sus familias y un lugar al que llamar hogar. Hoy forman parte de nuestro día a día, contribuyendo con su trabajo, su esfuerzo y su manera de entender la vida a hacer de nuestro concejo un lugar más rico y diverso", señaló la edil sobre esta Semana de la Diversidad Cultural que este año ha destacado el papel del inmigrante.

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El consistorio instaló una carpa junto a la basílica y dentro se ubicaron los puestos de cada uno de los países participantes. El público pudo probar las diferentes delicias y descubrir culturas desconocidas. En este sentido, la concejala agradece a los asistentes "que se acercaron a disfrutar de la jornada, no solo por el interés mostrado en la gastronomía de otros países, sino también por la curiosidad, el respeto y las ganas de conocer a las personas y las historias que hay detrás de cada cultura".