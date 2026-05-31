La canguesa Kiti Pérez triunfa con el photocall floral que da la bienvenida a la primera Feria de Jardinería del Occidente
La florista participa este fin de semana en esta cita estrenada en La Caridad con gran éxito de público
La florista canguesa Kiti Pérez, de Flores La Plaza, fue una de las participantes en la primera Feria de Jardinería del Occidente, una cita única en Asturias que se estrenó en La Caridad este sábado con un lleno absoluto. Una de los elementos que más llamó la atención fue su photocall floral, colocado a la entrada del parque María Cristina y que ayer fue blanco de infinidad de fotografías.
"A la gente le encanta sacarse fotos", señala Kiti, que realizó un espectacular montaje como los que suele preparar en la plaza junto a su tienda de Cangas del Narcea. En este caso, echó mano de las viejas bicicletas de su padre, de origen tapiego. Precisamente su estrecho vínculo con Tapia, concejo vecino de El Franco, hizo que no se pudiera negar a la propuesta de participar en esta feria.
Se mostró encantada con esta propuesta que invita a disfrutar "de las flores y de las cosas guapas de la vida". "Hay que impulsar esta feria", señala.
La cita, promovida por la asociación Fuentes del Porcía, cuenta con cincuenta y cinco expositores muy diversos, desde las más variadas plantas y flores a artículos de decoración y jardinería.
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