Ovilley, en Cangas del Narcea, ya tiene en marcha las obras de mejora integral de su acceso: "Estaba lleno de baches y socavones"

Las máquinas ya han comenzado a trabajar en la mejora integral del acceso al pueblo de Ovilley, en Cangas del Narcea. El Ayuntamiento cangués destinará a esta obra un presupuesto de 204.369 euros y con ello se abordará la reforma completa de los 2,2 kilómetros que separan este núcleo rural de la carretera AS-15 (Corredor del Narcea), incluyendo la renovación del pavimento de la plaza del pueblo.

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, que visitó el inicio de las obras junto a los concejales Ángel Menéndez y José Manuel Menéndez, destacó el mal estado en el que se encontraba la pista y el peligro que suponía para los vecinos: “Cumplimos con la palabra dada a los vecinos de Ovilley, que llevan años sufriendo las consecuencias de un acceso lleno de baches y socavones que la acción del agua y la falta de mantenimiento durante años suponían un auténtico peligro”.

Inicio de las obras en la plaza de Ovilley. / R. D. Á.

La actuación proyectada en este acceso prevé intervenir en el sistema de drenaje a lo largo del trazado con cunetas y salvacunetas que garanticen la correcta evacuación del agua. Además, se ejecutarán varios entronques mediante losas de hormigón armado, mientras en el resto del vial, incluida la plaza del pueblo, se rehabilitará el firme con un triple tratamiento superficial con emulsión asfáltica. Por último, se repondrán las barreras quitamiedos y también la señalización.

“En esta intervención constatamos la importancia de dotar a los accesos de cunetas bien ejecutadas que cumplan su misión. Abordamos esta mejora dando respuesta a las deficiencias que presentaba y confiamos en que sea una solución a largo plazo”, destacó el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.

El plazo de ejecución de esta obra, que será ejecutada por Evasfal, es de dos meses.

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Esta pavimentación es una de las intervenciones contempladas en el Plan de Rescate de Infraestructuras Rurales promovido por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que contempla una inversión plurianual de más de tres millones de euros.