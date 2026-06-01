Caza, pesca, naturaleza y ocio familiar: consulta todo lo que ofrece Narcenatur en Cangas del Narcea

La XXVI edición de Narcenatur, la feria de la caza, pesca y naturaleza de Cangas del Narcea, volverá a convertir el recinto ferial de La Imera en un punto de encuentro del medio rural del norte de España. El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, se celebrará del 5 al 7 de junio y reunirá a cerca de 120 expositores llegados de distintas provincias.

La programación de esta edición apuesta por combinar tradición, divulgación y ocio familiar con un intenso calendario de exhibiciones, concursos, ponencias y actividades vinculadas a la naturaleza, la caza, la pesca, el deporte y el territorio.

La inauguración oficial de Narcenatur 2026 tendrá lugar el viernes, a las 17.30 horas, con un acto institucional en el que participarán el director de la feria, Marcial Fernández; los embajadores de Narcenatur 2026, David Álvarez y Virginia Caballero; y el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella. Durante el acto inaugural se descubrirá un ejemplar de oso pardo cantábrico disecado. Se trata del bautizado "Oso Rubio de Xedré", una pieza única cedida a la organización por la Asociación Fayéu de Xedré.

Exhibiciones para escolares

La primera jornada arrancará con actividades para escolares, entre ellas exhibiciones de perros de rastro y pluma organizadas por la Sociedad de Cazadores El Narcea y una suelta de alevines en el río Luiña promovida por las asociaciones de pescadores “El Banzao” y “Fuentes del Narcea”. También habrá exhibiciones de cetrería a cargo de Halconera Ibérica, una demostración de perros de sangre y la ponencia “El arte del rastreo con perros”, impartida por la Asociación Española de Perros de Sangre.

Exhibición perros de rastro para escolares. / Benito Sierra

La gastronomía cinegética tendrá un papel destacado con varios showcookings del cocinero David Montes. El viernes preparará una empanadilla de corzo con albahaca, menta y mango, el sábado serán albóndigas de venado con foie o trucha y patata paja, ambos días de 19.00 a 20.00 horas, mientras que el domingo elaborará un guiso de jabalí con maíz y fabón de Moal y lo hará de 14.30 a 15.30 horas.

Entre las actividades divulgativas destaca también la conferencia “De la caza con Delibes a nuestros días”, que ofrecerá el biólogo e investigador Juan Delibes de Castro, exdirector del canal Caza y Pesca y premio Jaime de Foxá. La jornada concluirá con un taller de técnicas de fuego y supervivencia en la naturaleza organizado por la Asociación Vasca Bushcraft.

Actividades familiares y deportivas

El sábado concentrará buena parte de las actividades familiares y deportivas. El recinto acogerá el concurso nacional monográfico del perro mastín español, talleres infantiles sobre huellas y rastros de fauna, recorridos interpretativos por el entorno natural y un espectáculo de fusión ecuestre de Hípica La Zebra, que combinará doma y acrobacias con caballos, ponis, mulas e incluso una cebra.

Zona de pesca. / Benito Sierra

La feria también servirá de escenario para ponencias sobre gestión cinegética sostenible, pesca a mosca, turismo rural o supervivencia en la naturaleza. Además, se celebrará una mesa redonda organizada por la Asociación Nacional Cinegética y Rural Femenina (ANCARFE) bajo el título “Mujeres rurales y cinegéticas: liderazgo, territorio y futuro”.

Subirse a un globo

El domingo, la programación continuará con una ruta de senderismo infantil y juvenil organizada por el Grupo de Montaña Piélago, talleres ambientales para niños, la presentación del libro “El Jardín de los Polinizadores” de Fernando Fueyo y nuevas exhibiciones ecuestres y de cetrería.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la posibilidad de realizar elevaciones en globo aerostático gratuitas, entre las 16.00 y las 19.00 horas.

El desarrollo de la feria Narcenatur estará acompañado además por competiciones emblemáticas, como el XXX Concurso Copa del Narcea con perros de rastro, que se desarrolla en El Acebo; el VIII Concurso de Pesca Desafío Narcenatur, en el río Narcea a su paso por la villa canguesa; y el XXV Trofeo Narcenatur de tiro al plato, en el campo de tiro de La Mata. Además, por primera vez se acogerá el Campeonato Regional de San Huberto y Campa, el domingo, en el alto de El Acebo.

Exposciones y propuestas para todos

Asimismo, la programación se completa con exposiciones permanentes dedicadas a taxidermia, aves rapaces, trofeos de caza y perro mastín español. También habrá actividades para todos los públicos: galería de tiro de aire comprimido, simulador de tiro virtual, rocódromo, circuito de miniquads, zona de pesca infantil, exhibición de montaje de mosca para trucha y salmón, exhibición de talla de figuras de madera con motosierra y competición de corte de tronco, así como un taller de autoprotección y manejo de extintores impartido por Bomberos de Asturias.

La organización mantendrá durante los tres días un servicio gratuito de autobús lanzadera entre la estación de autobuses y el recinto ferial de La Himera. La feria abrirá sus puertas el viernes y sábado de 11.00 a 21.00 horas y el domingo hasta las 19.00 horas.

Programa completo:

Viernes, 5 de Junio

10:00 -12:00 h. Exhibición de Perros de Rastro y Pluma. A cargo de la Sociedad de Cazadores El Narcea. Actividad para escolares

11:00—12:00 h. Suelta de alevines en el río Luiña. A cargo de la Asociación de Pescadores El Banzao y Fuentes del Narcea. Actividad para escolares.

12:30- 13:00 h. Exhibición de Cetrería. A cargo de Halconera Ibérica. Foso de arena.

13:00 - 14:00 h. Presentación “De lo ajeno a lo necesario: el nacimiento de nuevas prácticas deportivas en el entorno”. A cargo del Club de Escalada La Penona. Zona de presentaciones.

15:30 h. Exhibición de perros de sangre. A cargo de Asociación Española de Perros de Sangre. Foso de arena.

16:00 h. Ponencia: “El arte del rastreo con perros”. A cargo de Asociación Española de Perros de Sangre. Zona presentaciones.

17:30 h. INAUGURACIÓN OFICIAL XXVI FERIA NARCENATUR. Acto institucional de inauguración de la feria con la intervención de: Marcial Fernández Fernández, director de la Feria; David Álvarez y Virginia Caballero, embajadores de Narcenatur 2026; José Luis Fontaniella Fernández, alcalde de Cangas del Narcea. Zona presentaciones.

18:30 h. Exhibición de perros de rastro. A cargo de Asociación Española de Perros de Sangre. Zona presentaciones.

19:00 - 20:00 h. Showcooking “EMPANADILLA DE CORZO CON ALBAHACA, MENTA Y MANGO” y degustación. A cargo de David Montes. Zona Showcooking- carpa artesanía y agroalimentación.

19:30 - 20:30 h. Ponencia “De la Caza con Delibes a nuestros días”, Juan Delibes de Castro, biólogo e investigador, exdirector del canal Caza y Pesca y Premio Jaime de Foxá. Organiza: Sociedad de Cazadores El Narcea. Zona presentaciones.

20:00 - 20:45 h. Taller de técnicas de fuego - supervivencia en la naturaleza. A cargo de la Asociación vasca Bushcraft. Foso de arena.

Sábado, 6 de Junio

11:30 - 13:00 h. Concurso nacional monográfico perro mastín español. A cargo de la Asociación Española del Perro Mastín Español (AEPME). Zona exterior.

11:30 - 12:30 h. Ponencia: “Monitorización aplicada a la gestión cinegética sostenible” A cargo de Elena Fuentes - Investigadora de Fundación Artemisan. Zona presentaciones.

13:00 h. Acto de entrega de reconocimiento a Mónica Díaz Álvarez. Organiza: Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea. Zona presentaciones.

12:00 -12:30 h. Exhibición de Cetrería. A cargo de Halconera Ibérica. Foso de arena.

12:00 - 13:30 h. Taller infantil de huellas y rastros de fauna. A partir de 5 años. Acceso libre hasta completar aforo. Stand Esbardo. Pabellón interior.

13:00 - 14:00 h. Espectáculo Fusión Ecuestre. A cargo de Hípica la Zebra.Singular espectáculo que integra caballos, ponis, mulas y una cebra, que combina con elegancia y destreza la doma y las acrobacias. Zona arena foso.

13:00 - 14:00 h. Taller infantil - Recorrido interpretativo por los alrededores del recinto ferial. A partir de 5 años. Acceso libre hasta completar aforo. Stand Esbardo. Pabellón interior.

13:30 - 14:00 h. Ponencia - Turismo rural como alternativa sostenible: Proyecto RURALUP. A cargo de Olaya Alonso. Espacio Tormaleo.

15:00 — 15:30 h. Taller de purificación de agua — supervivencia en la naturaleza. A cargo de la Asociación Vasca Bushcraft. Stand Asociación Vasca de Bushcraft. Pabellón interior.

15:00 - 17:00 h. Final del Concurso Nacional Monográfico del Perro Mastín Español y entrega de premios. A cargo de la Asociación Española del Perro Mastín Español (AEPME). Foso de arena.

16:00 - 17:30 h. Taller infantil “Hojas, plantas, flores y otros recursos naturales”. A partir de 5 años. Acceso libre hasta completar aforo. Stand Esbardo. Pabellón interior.

16:30 - 18:00 h. Ponencia: “Distancia en pesca a mosca”. Manuel Iglesias Angulo. Creador de la escuela de pesca y lanzado Baixo Miño Fly Fishing School. Primer instructor español de la EFFA, autor de un libro Lance Práctico en la Pesca con Mosca. Organiza: Asociación de Pescadores El Banzao. Zona presentaciones.

17:00 - 18:00 h. Taller infantil - Recorrido interpretativo por los alrededores del recinto ferial”. A partir de 5 años. Acceso libre hasta completar aforo. Stand Esbardo. Pabellón interior.

17:30 h. Entrega de Premios XXX Concurso Copa del Narcea con perros de rastro - VI memorial “Vitaro Tandes”. Sociedad de Cazadores El Narcea. Foso de Arena.

18:30 - 19:00 h. Taller de mochila de 72 h.- supervivencia en la naturaleza. A cargo de la Asociación vasca Bushcraft. Stand Asociación Vasca de Bushcraft. Pabellón interior.

19:00 - 20:00 h. Mesa Redonda “Mujeres rurales y cinegéticas: liderazgo, territorio y futuro”. A cargo de Asociación Nacional Cinegética y Rural Femenina (ANCARFE). Zona presentaciones.

19:00 - 20:00 h. Showcooking “ALBÓNDIGA DE VENADO CON FOIE O TRUCHA Y PATATA PAJA” y degustación. A cargo de David Montes. Zona Showcooking - Carpa Artesanía y Agroalimentación.

20:00 - 20:30 h. Exhibición de Cetrería.

Domingo, 7 de Junio

10:00 h. Ruta de senderismo infantil-juvenil dirigida por el Grupo de Montaña Piélago. Recorrido de baja dificultad técnica con salida en el Prao del Molín. Información e inscripciones: stand Grupo de Montaña Piélago en horario de Feria.

11:30 - 12:00 h. Exhibición de Cetrería. A cargo de Halconera Ibérica. Foso de arena.

12:00 - 14:00 h. Taller Infantil “Aves”. A partir de 5 años. Acceso libre hasta completar aforo. Stand Esbardo. Pabellón interior.

12:00 - 13:00 h. Presentación del libro “El Jardín de los Polinizadores” de Fernando Fueyo. Intervienen: Vanesa Paredes Jiménez, ambientóloga y coautora; Alberto Uría Moreno, investigador y coautor; y Sandra Sutherland de la Cruz, periodista ambiental y exdirectora de Agrosfera de TVE. Organiza: Librería Treito. Zona showcooking- Carpa Artesanía y Agroalimentación.

12:30 -13:15 h. Presentación “YE DE CASA: Novedades y Legado de la 7ª edición del Festival de Ecoturismo En Peligro de Extinción”. A cargo de Ana Llano y Olga Álvarez. Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea. Zona Presentaciones.

13:00 - 14:30 h. Espectáculo Fusión Ecuestre. A cargo de Hípica la Zebra. Singular espectáculo que integra caballos, ponis, mulas y una cebra, que combina con elegancia y destreza la doma y las acrobacias. Foso de arena.

14:30- 15:30 h. Showcooking “JABALÍ GUISADO CON MAIZ Y FABÓN DE MOAL” y degustación. A cargo de David Montes. Zona showcooking- Carpa Artesanía y Agroalimentación.

16:00- 16:45 h. Ponencia “Morfología canina aplicada”. A cargo de Asociación Española del Perro Mastín Español (AEPME). Paloma Iglesias Sanz y Carmen González Felgueroso. Zona Presentaciones.

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18:30 - 20:00 h. Taller infantil “Animales bioindicadores”. A partir de 5 años. Acceso libre hasta completar aforo. Stand Esbardo. Pabellón interior.