Día de visita del punto limpio móvil en Cangas del Narcea: este mes tendrá una segunda fecha

Cangas del Narcea recibió este lunes la visita del punto limpio móvil, un servicio de Cogersa destinado a facilitar la correcta gestión de residuos domésticos especiales y que se estrenó en el concejo hace un año, en junio de 2025.

Se trata de un camión equipado con contenedores que permiten la clasificación y el transporte de este tipo de residuos. Este recurso se presta una vez al mes y se ubicará en la Plaza de la Oliva, en horario de 9.30 a 13.30 horas.

Este mes coincide que tiene marcadas dos paradas en el calendario. La primera fue este lunes día 1 y volverá hasta la villa canguesa el lunes 29 de junio. Las siguientes citas hasta finalizar el año serán los lunes 27 de julio, el 24 de agosto, el 21 de septiembre, 19 de octubre, 23 de noviembre y 28 de diciembre. La ubicación que tiene fijada es la plaza de La Oliva, junto a la basílica.

El punto limpio móvil está destinado a la recogida de residuos especiales y tóxicos del hogar, que por su volumen o peligrosidad no pueden depositarse junto al resto de basura en la recogida viaria habitual.

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Con esta iniciativa se busca facilitar a los vecinos la correcta eliminación de estos residuos, contribuyendo a una gestión más segura y responsable.