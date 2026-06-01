La guitarra toma el Teatro Toreno: así será la audición de fin de curso de la Escuela de Música de Cangas

La guitarra será la gran protagonista este martes en el teatro Toreno de Cangas del Narcea. La Escuela Municipal de Música celebrará a partir de las 18.30 horas la audición de fin de curso de esta especialidad, una cita que permitirá al público disfrutar del talento de los alumnos y conocer de primera mano el trabajo realizado a lo largo del año académico.

Organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, la actuación reunirá a estudiantes de distintos niveles, que interpretarán varias piezas tanto de forma individual como en grupo. El concierto servirá para mostrar la evolución técnica y artística del alumnado en una de las especialidades con mayor arraigo dentro de la escuela.

La audición forma parte de las actividades de final de curso programadas por la Escuela Municipal de Música, que cada año abre sus puertas a familiares, vecinos y aficionados para compartir el resultado del aprendizaje desarrollado en las aulas.

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La entrada será libre hasta completar el aforo del teatro Toreno.