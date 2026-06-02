La apuesta de Cangas del Narcea para atraer talento: un espacio coworking gratuito en pleno corazón de la villa

Cangas del Narcea ya tiene su espacio coworking listo y a lo largo del mes de junio abrirá sus puertas para recibir a teletrabajadores, emprendedores o empresas que necesiten de estas instalaciones para trabajar, realizar presentaciones o reuniones. La iniciativa, que consiste en generar unas oficinas de trabajo compartido pensadas para dar cabida a profesionales independientes de diferentes sectores, cuenta con tres salas que se han habilitado en uno de los bajos del ayuntamiento dedicado en los últimos años a almacén.

En total, se ha dotado de unas 40 plazas y dispone de biombos para dividir las salas y crear zonas con más privacidad en función de las necesidades de los usuarios. Para poder utilizar los puestos del coworking será necesario realizar una solicitud previa y su acceso será gratuito.

Sala coworking. / D. Álvarez

“El objetivo es dotar a Cangas del Narcea de un lugar que pueda dar facilidades a los emprendedores y a la actividad económica”, expone la concejala de Emprendedores y Actividad Económica, Carmen Rodríguez, que recuerda que hoy en día, con la cantidad de profesiones que se pueden desarrollar de forma telemática, contar con un espacio coworking “da la posibilidad a quien teletrabaja de poder estar con más gente y compartir proyectos”.

Además, Carmen Rodríguez espera que disponer de una oficina de trabajo compartido en Cangas del Narcea pueda servir de incentivo para que lleguen “nómadas digitales” al concejo. “En Cangas hay calidad de vida, tranquilidad, naturaleza y buena gastronomía, y ahora también tenemos un espacio coworking para poder trabajar”, expone, a la vez que insiste en que “Cangas no es solo un buen sitio para visitar, también es un buen lugar para vivir y trabajar”.

El proyecto ha supuesto una inversión superior a los 200.000 euros, de los que 78.992 euros fueron financiados por fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next GenerationEU, mientras que el resto se aportó con fondos propios municipales.

Esta innovadora estancia ocupa tres locales ubicados en los bajos de la Casa Consistorial, en el patio del edificio. En el primer local se sitúa la sala de administración, destinada a recibir a los usuarios; le sigue una sala polivalente, dotada con una mesa de reuniones y una gran pantalla interactiva; y, por último, la zona destinada propiamente al coworking, equipada con una veintena de puestos de trabajo con conexión eléctrica e internet.

Además de la transformación de los locales destinados a almacén en modernas oficinas, la actuación ha incluido la conversión de otro de los bajos ubicados en el mismo patio del ayuntamiento en aseos públicos para dar servicio a los usuarios del coworking.

Carmen Rodríguez espera que esta oferta sirva para atraer población y favorecer el asentamiento en el concejo, y asegura que la propuesta ya ha despertado interés, habiéndose recibido consultas tanto de particulares como de empresas.

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