Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Los estudiantes de pop rock de la Escuela Municipal de Música se suben al escenario del teatro Toreno

La audición se celebrará el próximo 4 de junio y servirá para mostrar el trabajo realizado por el alumnado del centro durante el curso

Actuación de estudiantes de la Escuela Municipal de Música en el IES Cangas del Narcea.

Actuación de estudiantes de la Escuela Municipal de Música en el IES Cangas del Narcea.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

La Escuela Municipal de Música de Cangas del Narcea ofrecerá el próximo 4 de junio, a las 18.30 horas, una audición de pop rock en el teatro Toreno, una cita en la que el alumnado mostrará sobre el escenario los conocimientos y habilidades adquiridos durante el curso.

La actividad, organizada por la propia Escuela Municipal de Música con la colaboración de la concejalía de Cultura, reunirá a jóvenes músicos en una actuación centrada en algunos de los estilos más populares de la música contemporánea.

La audición permitirá al público disfrutar del trabajo desarrollado por los estudiantes y conocer de cerca la formación que se imparte en el centro.

Noticias relacionadas

La entrada al teatro Toreno servirá además para poner en valor la actividad educativa y cultural que desarrolla la Escuela Municipal de Música de Cangas del Narcea, una entidad dependiente el Ayuntamiento cangués, que mantiene una intensa programación a lo largo del año y que fomenta el aprendizaje musical entre vecinos de todas las edades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
  3. Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los prismáticos más baratos del mercado: con un descuento del 12 por ciento e ideales para observar la naturaleza
  5. Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
  7. Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros

Vegadeo lanza LXI Feria de Muestras, con alrededor de 120 de expositores y actividades para todos los públicos

Vegadeo lanza LXI Feria de Muestras, con alrededor de 120 de expositores y actividades para todos los públicos

Un final por todo lo alto para los "Conciertos del Auditorio": el violonchelista Steven Isserlis y Oviedo Filarmonía, bajo la dirección de Pietari Inkinen

Un final por todo lo alto para los "Conciertos del Auditorio": el violonchelista Steven Isserlis y Oviedo Filarmonía, bajo la dirección de Pietari Inkinen

Los estudiantes de pop rock de la Escuela Municipal de Música se suben al escenario del teatro Toreno

Los estudiantes de pop rock de la Escuela Municipal de Música se suben al escenario del teatro Toreno

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla infantil para coche evolutiva más barata: adecuada desde los 15 meses hasta los 12 años

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla infantil para coche evolutiva más barata: adecuada desde los 15 meses hasta los 12 años

Belmonte Existe exige la dimisión del alcalde Gilberto Alonso por “su fracaso” en la gestión del turismo en el concejo

Belmonte Existe exige la dimisión del alcalde Gilberto Alonso por “su fracaso” en la gestión del turismo en el concejo

Cadavedo vuelve a poner la poesía en asturiano de largo, con Padre Galo mirando de reojo desde el cartel

Tribuna Ciudadana busca las mejores historias y poemas escritos por mayores de 65 años

Tribuna Ciudadana busca las mejores historias y poemas escritos por mayores de 65 años
Tracking Pixel Contents