Los estudiantes de pop rock de la Escuela Municipal de Música se suben al escenario del teatro Toreno

La Escuela Municipal de Música de Cangas del Narcea ofrecerá el próximo 4 de junio, a las 18.30 horas, una audición de pop rock en el teatro Toreno, una cita en la que el alumnado mostrará sobre el escenario los conocimientos y habilidades adquiridos durante el curso.

La actividad, organizada por la propia Escuela Municipal de Música con la colaboración de la concejalía de Cultura, reunirá a jóvenes músicos en una actuación centrada en algunos de los estilos más populares de la música contemporánea.

La audición permitirá al público disfrutar del trabajo desarrollado por los estudiantes y conocer de cerca la formación que se imparte en el centro.

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La entrada al teatro Toreno servirá además para poner en valor la actividad educativa y cultural que desarrolla la Escuela Municipal de Música de Cangas del Narcea, una entidad dependiente el Ayuntamiento cangués, que mantiene una intensa programación a lo largo del año y que fomenta el aprendizaje musical entre vecinos de todas las edades.