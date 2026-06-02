Los trabajadores de Tyc Narcea aceptan el ERE, que incluye un compromiso de recontratación de los 56 despedidos cuando se reactive la mina de Vega de Rengos

Los trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, aceptaron este lunes el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la dirección de Tyc Narcea, que pasa por el despido de 56 trabajadores mientras que otros 12 permanecerán realizando labores de mantenimiento en la explotación.

El acuerdo fue respaldado por una mayoría de los trabajadores en una asamblea celebrada este lunes, después de haber realizado varias reuniones en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec). El principal compromiso logrado por los trabajadores es el de garantizar la readmisión de los despedidos cuando la mina logre la autorización para retomar su actividad habitual, paralizada tras el accidente del 21 de noviembre, en el que fallecieron dos mineros.

Dos de los doce trabajadores que permanecen vinculados a la empresa para realizar labores de mantenimiento lo estarán de forma temporal, tan solo hasta el mes de octubre. Fecha en la que finaliza la autorización otorgada por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para la ejecución de un proyecto de mantenimiento orientado a reforzar las condiciones de seguridad en la zona donde se produjo el hundimiento que causó la muerte de los dos trabajadores. Los otros diez continuarán en la empresa hasta que llegue la aprobación del Proyecto de Explotación.

Ese será el paso necesario para que la mina pueda recuperar la actividad. Según detallan los representantes de los trabajadores, la empresa se ha comprometido a ir contratando a los que fueran sus trabajadores cuando llegue la reactivación de la mina. Por ahora, tendrán indemnizaciones de 22 días por año trabajado.

En el acuerdo se ha establecido que a la hora de realizar las contrataciones se dará prioridad a cuatro empleados mayores de 55 años y después se irán incorporando en función de la antigüedad y la categoría que demanden los trabajos. “Como estamos divididos en dos contratas también se ha acordado que las contrataciones se vayan haciendo a la vez en ambas empresas”, detalla Carlos Menéndez, representante de los trabajadores.

Por ahora, los trabajadores han suspendido la acampada en Oviedo que tenían previsto desarrollar entre el 1 y el 20 de junio y están buscando una nueva fecha. El objetivo de esta nueva protesta es reivindicar la continuidad del trabajo en la mina y exigir que se agilice la tramitación del Proyecto de Explotación, que depende del Principado de Asturias.

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A estas alturas los trabajadores ya esperaban que el proyecto estuviese en información pública, pero todavía no es así y su petición es que no se alarguen los plazos. Asimismo, también esperan la aclaración del Instituto de Transición Justa (ITJ) sobre si la empresa tiene que devolver o no las ayudas al cierre de la minería percibidas por la anterior propietaria de la explotación.