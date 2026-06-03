El colegio público Alejandro Casona, de Cangas del Narcea, reivindica una reforma integral del edificio, que se inauguró en 1989
Esta semana la fachada del centro se encuentra acordonada tras el desprendimiento de un tramo de azulejos
El colegio Alejandro Casona, de Cangas del Narcea, tiene la fachada principal del edificio acordonada para evitar que estudiantes y usuarios de las instalaciones se queden cerca de la pared. La razón es que la semana pasada un tramo de azulejos que revisten la fachada se desprendió sin ocasionar daños personales. A raíz de este suceso el centro dio aviso a los bomberos para revisar el estado del resto de la pared, procediéndose a acordonarla para asegurar la zona.
También se dio aviso al Ayuntamiento, enviando a analizar la situación al arquitecto municipal y al encargado de obras, que realizaron un informe técnico, que en líneas generales concluyó que el desprendimiento se debió a los cambios de temperatura de los últimos días sumado a los años que tiene la construcción, inaugurada en 1989.
Este hecho ha impulsado que las familias del centro, representadas a través de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) reivindiquen una reforma integral para el edificio.
Su objetivo es pedir una reunión a la Consejería de Educación y con los informes técnicos elaborados por el Ayuntamiento reivindicar que se acometa una obra de rehabilitación del edificio. Aseguran que desde la dirección del centro educativo se llevan años comunicando sus necesidades sin que se haya dado una respuesta integral a las deficiencias que presenta: ventanas antiguas que no aíslan del frío ni del calor, persianas rotas, cubierta de uralita que en algunos puntos presenta goteras y que temen que también pueda tener amianto. A lo que se suma el estado de la fachada.
"Las ventanas son de cuando se construyó el edificio, las persianas ya no tienen reparación y ahora se suma que ya hay un peligro real de que pueda pasar algo al caer los azulejos y dañar a alguien", exponen desde la AMPA, que consideran que ha llegado el momento de que el Principado haga una inversión en el centro educativo y así lo reivindicarán en el momento en el que se reúnan con la Consejería de Educación.
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