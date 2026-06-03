Más pastos y menos matorral en los montes de Gillón y La Linde, dentro del parque natural de Fuentes del Narcea

Más de 50 hectáreas de pastizales de alta montaña han sido recuperadas en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y Reserva de la Biosfera de Muniellos gracias a una actuación impulsada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Los trabajos, que han supuesto una inversión de 85.000 euros, se han desarrollado en colaboración con las entidades vecinales de Gillón y La Linde, en Cangas del Narcea.

La intervención acaba de finalizar y forma parte de las actuaciones que el Principado de Asturias viene desarrollando para la conservación y mejora de los espacios naturales protegidos. La actuación ha contado con financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del programa NextGenerationEU y refuerza la línea de inversiones que la administración autonómica mantiene en estos enclaves con recursos propios.

Las obras han permitido restaurar más de medio centenar de hectáreas de ecosistemas de montaña mediante la realización de desbroces y la instalación de cerramientos perimetrales. También se han construido mangas ganaderas y se han mejorado los accesos a distintas zonas del espacio natural.

Desde la Consejería destacan que este tipo de actuaciones contribuyen a la conservación del medio natural y permiten mantener los usos tradicionales ligados al territorio. Asimismo, consideran que ayudan a reforzar “la calidad ambiental y a compatibilizar la protección de espacios de elevado valor ecológico con la actividad humana”.

La Consejería de Movilidad y Medio Ambiente hace hincapié en que la recuperación de los pastizales busca evitar el abandono de estas áreas y frenar la progresiva expansión del matorral, al tiempo que facilita los aprovechamientos ganaderos y contribuye a conservar el paisaje de montaña. “Además, la mejora de accesos, cerramientos y puntos de agua favorece una gestión ganadera sostenible”, detallan.

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La actuación también tiene efectos sobre la prevención de incendios forestales, ya que destacan que la reducción de la vegetación acumulada disminuye el riesgo asociado a la propagación del fuego en estos espacios naturales.