Tyc Narcea solicitará una inspección de la Brigada de Salvamento Minero y de geólogos independientes antes de realizar las labores autorizadas en Vega de Rengos

Tyc Narcea, la empresa de la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, solicitará una inspección de la Brigada de Salvamento Minero y de Geólogos independientes antes de iniciar las labores autorizadas por la Autoridad Minera. Adopta esta iniciativa "con el objetivo de verificar y certificar que concurren todas las condiciones necesarias para reanudar los trabajos con las máximas garantías de seguridad para los trabajadores y para la explotación", destacan los responsables de la firma.

La compañía agradece además "el compromiso de los trabajadores y reafirma su apuesta por el proyecto industrial", en un comunicado que se hace público tras conocerse este martes que estos aceptan el ERE, que incluye un compromiso de recontratación de los 56 despedidos cuando se reactive la mina de Vega de Rengos.

"Tyc Narcea quiere expresar su agradecimiento a todos los trabajadores por la responsabilidad, el compromiso y la actitud demostrados durante el proceso de resolución del ERE que afectó a las empresas subcontratadas", indica la empresa. Señala además que "su disposición al diálogo y su comprensión ante una situación especialmente compleja han sido fundamentales para poder encarar esta nueva etapa".

Por otro lado, la compañía deja claro "que mantiene plenamente su compromiso con la continuidad de este proyecto industrial y asume la responsabilidad de seguir adelante con él", a pesar de las dificultades derivadas "de la lentitud en la toma de decisiones y en la resolución de los procedimientos administrativos", circunstancias que "han contribuido de manera decisiva a la situación vivida en los últimos meses".

Inciden los responsables de Tyc Narcea en que, antes del inicio de los trabajos de mantenimiento y seguridad autorizados por la Autoridad Minera, llevará a cabo las comprobaciones necesarias "para garantizar las condiciones adecuadas de las instalaciones" y preparar el futuro reinicio de la actividad.

Destacan que "la seguridad seguirá siendo, ahora y siempre, la máxima prioridad de la empresa". "Por ello, antes del comienzo de la actividad minera, TYC Narcea solicitará una inspección exhaustiva por parte de la Brigada de Salvamento Minero y de expertos geólogos independientes, con el objetivo de verificar y certificar que concurren todas las condiciones necesarias para reanudar los trabajos con las máximas garantías de seguridad para los trabajadores y para la explotación", señala el comunicado.

La compañía afronta esta nueva fase "con determinación y responsabilidad", convencida de la "importancia estratégica de este proyecto para el empleo, la actividad económica y el desarrollo de la comarca".

Asimismo, Tyc Narcea reitera su voluntad de "colaboración con todas las administraciones y organismos implicados para culminar este proceso y garantizar un futuro sólido y seguro para la actividad minera" en su explotación de Vega de Rengos.